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Dünya
İHA
14.12.2019 - 14:31, Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Japonya Savunma Bakanı Kono ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Japonya Savunma Bakanı Kono ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Savunma Bakanı Taro Kono ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştirilen 19. Doha Forumu’na katıldı.

Temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Doha’da Japonya Savunma Bakanı Taro Kono ile görüştü.

Çavuşoğlu, Taro Kono’yla görüşmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

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