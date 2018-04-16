Macron'a yanıt geldi... Bu fotoğrafta olmak istemiş

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriMacron'a yanıt geldi... Bu fotoğrafta olmak istemiş
GeriDünya Macron'a yanıt geldi... Bu fotoğrafta olmak istemiş
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
16.04.2018 - 14:27, Son Güncelleme:

Macron'a yanıt geldi... Bu fotoğrafta olmak istemiş

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Macron'a yanıt geldi... Bu fotoğrafta olmak istemiş

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Suriye'deki saldırıyla Rusya ve Türkiye'yi ayırdık' açıklaması yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sözlerine yanıt verdi. Çavuşoğlu, kısa süre önce İstanbul'da düzenlenen Suriye zirvesine ilişkin önemli bir 'Fransa detayı da' paylaştı. Çavuşoğlu, "Macron, Ankara'da üçlü zirve yapılmadan önce Ankara'ya gelmek istediğini ve bu zirveye katılmak istediğini söyledi. Cumhurbaşkanımıza söyledi. Cumhurbaşkanımız da Putin'i aradı, Ruhani'yi de aradı. Rusya mahsuru yok gelebilir dedi, İran ise üçlü toplantımızı yapalım. Daha sonra da 3+1 Fransa ile toplantımızı yaparız dedi. Fakat bu gelişmeler, Doğu Guta'da kimyasal silahların kullanılmasından önceydi. Bundan bağımsız gelmek istedi ve üçlü toplantıya dahil edilmeyince de tabi gelmedi." dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüştü. İkili görüşme sonrası ortak açıklama yaptı. Çavuşoğlu'na Macron'un Türkiye konusundaki açıklaması soruldu. 

Çavuşoğlu'nun açıklaması şu şekilde oldu;

"Maalesef bir çok Avrupalı dostumuz işin ciddiyetinden uzak popülizmi tercih ediyorlar. Fransa Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalarda farklı ülkeler tarafından yalanlandı. Cumhurbaşkanı'na yakışır şekilde açıklama bekliyoruz.

Macron, Ankara'da üçlü zirve yapılmadan önce Ankara'ya gelmek istediğini ve bu zirveye katılmak istediğini söyledi. Cumhurbaşkanımıza söyledi. Cumhurbaşkanımız da Putin'i aradı, Ruhani'yi de aradı. Rusya mahsuru yok gelebilir dedi, İran ise üçlü toplantımızı yapalım. Daha sonra da 3+1 Fransa ile toplantımızı yaparız dedi.

Fakat bu gelişmeler, Doğu Guta'da kimyasal silahların kullanılmasından önceydi. Bundan bağımsız gelmek istedi ve üçlü toplantıya dahil edilmeyince de tabi gelmedi. Olayı başka yere çekmesin. Doğruları söyleyelim ki herkes bilsin. Bunları açıklamak durumunda kalmamalıydık ama gerçeği söylemeyince bir cumhurbaşkanı biz söylemek zorundayız.

İkincisi, biz kimyasal silahlara da nükleer silahlara da karşıyız. Rejimin kimyasal silah kullanmasına başından beri karşıydık. Her defasında bu bölgeden delillerin toplanması konusunda da her türlü desteği verdik. Sahada işbirliğimiz oldu tüm müttefiklerimizle, buna Fransa da dahil.

Bu saldırı olduğu için biz Rusya veya İran ile farklı düşünmedik. daha önce de karşıydık. Bir öncekinde ABD'nin müdahalesi oldu.

Bizim İran ve Rusya ile işbirliğimiz oldu. işbirliğimizin tek amacı ateşkesi sağlamak, çatışmasızlık bölgeleri oluşturmak ve siyasi sürece bu şekilde katkı sağlamak. Ama her iki ülkeyle de rejimin saldırıları konusunda farklı düşündük. Farklı düşündüğümüz alanları parantez içine alıyoruz, işbirliğine devam ediyoruz. Türkiye ile Rusya’yı ayrıştırdı sözü doğru bir söz değil. Rusya ile ilişkilerimiz, Fransa Cumhurbaşkanı’nın ayıracağı kadar zayıf değildir. Ama Rusya ilişkilerimiz, NATO ile ilişkilerimize alternatif değil, buraya da zarar vermemesi gerekiyor. Biz her ülkeyle ilişkilerimizi güçlü tutmak durumundayız."

MACRON NE DEMİŞTİ?

Macron, herkesle konuşmayı amaçladığını kaydederek, “Hedefim en azından Rusları ve Türkleri bu müzakere masasına oturtmayı başarabilmek” diye konuşmuştu. Son aylarda Suriye’de diplomatik ve insani alanda en aktif ülkenin Fransa olduğunu vurgulayan Macron, “Topluluğumuza kredibilite kazandırmak için bu operasyonun kaçınılmaz olduğu bir aşamaya gelmiştik. Bu kalıcı çözümü inşa etmek için Türkiye, İran, Suriye ve Rusya ile görüşmek gerek” demişti.

Macrona yanıt geldi... Bu fotoğrafta olmak istemiş

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Gerçek bir şehirliyi 7 adımda nasıl tanırsınız?

Macron'a yanıt geldi... Bu fotoğrafta olmak istemiş

Dünya’nın en acı biberini yiyen adam hastanelik oldu

Türkiye’nin cenneti Yalova’da yatırım yapmak için 6 muhteşem neden!