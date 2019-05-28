Dışarı çıkmayan çocukta raşitizm tehlikesi
Bilim insanları, dışarıda yeterince güneş görmediği için D vitamini yönünden eksik kalan çocuklarda kemik hastalıklarına rastlanabileceği uyarısında bulunuyor.
İngiltere’deki Londra Üniversitesi Akademisi’nden genetik bilimci Steve Jones (75), güneşe çıkmayan ve zamanının çoğunu evde ekran başında geçiren kişilerin bir kemik hastalığı olan raşitizm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Türkiye’de de sık görülen ve daha çok gelişme çağındaki çocuklarda ortaya çıkan raşitizm, D vitamini ile kalsiyum ve fosfor gibi kemiklerin gelişiminde önemli rol oynayan minerallerin eksikliği sonucu oluşuyor.
1 SAATTEN DAHA AZ
Çocukların 10 sene öncesine oranla dışarıda geçirdikleri vaktin bir saatten az olduğunu vurgulayan ünlü genetik bilimci, bunun cep telefonu ve tabletlerden kaynaklandığını belirtiyor. Jones’a göre, dünyanın 1950’li yıllarda yendiği raşitizm hastalığı, D vitamini yönünden eksik kalan çocuklarla birlikte yeniden ortaya çıkmaya başlayacak. Jones güneş ışığının sadece kemik hastalıkları değil obezite, psikolojik rahatsızlıklar ve tansiyon gibi pek çok sağlık sorunun çözümünde etkili bir rol oynadığının altını çiziyor. Raşitizm vakalarının son 10 yılda iki katına çıktığı belirtiliyor.
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