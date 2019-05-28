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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Dışarı çıkmayan çocukta raşitizm tehlikesi

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Dışarı çıkmayan çocukta raşitizm tehlikesi

Bilim insanları, dışarıda yeterince güneş görmediği için D vitamini yönünden eksik kalan çocuklarda kemik hastalıklarına rastlanabileceği uyarısında bulunuyor.

İngiltere’deki Londra Üniversitesi Akademisi’nden genetik bilimci Steve Jones (75), güneşe çıkmayan ve zamanının çoğunu evde ekran başında geçiren kişilerin bir kemik hastalığı olan raşitizm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Türkiye’de de sık görülen ve daha çok gelişme çağındaki çocuklarda ortaya çıkan raşitizm, D vitamini ile kalsiyum ve fosfor gibi kemiklerin gelişiminde önemli rol oynayan minerallerin eksikliği sonucu oluşuyor.

1 SAATTEN DAHA AZ

Çocukların 10 sene öncesine oranla dışarıda geçirdikleri vaktin bir saatten az olduğunu vurgulayan ünlü genetik bilimci, bunun cep telefonu ve tabletlerden kaynaklandığını belirtiyor. Jones’a göre, dünyanın 1950’li yıllarda yendiği raşitizm hastalığı, D vitamini yönünden eksik kalan çocuklarla birlikte yeniden ortaya çıkmaya başlayacak. Jones güneş ışığının sadece kemik hastalıkları değil obezite, psikolojik rahatsızlıklar ve tansiyon gibi pek çok sağlık sorunun çözümünde etkili bir rol oynadığının altını çiziyor. Raşitizm vakalarının son 10 yılda iki katına çıktığı belirtiliyor.

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