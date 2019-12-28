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Hurriyet.com.tr / Dış Haberler
Haber Giriş: 28.12.2019 - 10:48,Son Güncelleme:/

Dış basın yerli otomobili konuşuyor: Erdoğan, Tesla'ya meydan okumayı umuyor

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Dış basın yerli otomobili konuşuyor: Erdoğan, Tesla'ya meydan okumayı umuyor

Türkiye'nin ilk yerli otomobili dün Gebze'de gerçekleşen büyük bir törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarafından tanıtıldı. Sosyal medya da çok konuşulan gelişme dünya basınında büyük ilgi gördü.

İlk otomobil girişimi Devrim'den 58 yıl sonra tüm hakları Türkiye'ye ait olan yeni yerli aracın tanıtımı dün canlı yayında gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün tarihi bir güne, Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının gerçeğe dönüşmesine şahitlik ediyoruz" dedi.

Televizyonların son dakika olarak aktardığı tanıtımda, biri SUV diğeri SEDAN olmak üzere iki otomobil modeli gösterildi.

 Dünya çapında "trend topic" olan Türkiye'nin otomobili, #Yerlioto hashtagi ile dünya gündeminde ilk sıralarda yerini aldı.

Reuters, AP haber ajanslarının dünyaya servis ettiği yerli otomobil haberi büyük ilgi gördü.

Reuters haber ajansı yerli otomobil haberini abonelerine "Türkiye 3,7 milyar dolarlık ilk yerli otomobil projesini tanıttı " başlığıyla sundu.

Dış basın yerli otomobili konuşuyor: Erdoğan, Teslaya meydan okumayı umuyor

 El Cezire," Türkiye ilk yerli otomobilini tanıttı" başlığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yer verdi.

Dış basın yerli otomobili konuşuyor: Erdoğan, Teslaya meydan okumayı umuyor

The Washington Post haberi "Türk lider ilk yerli otomobilin prototipini tanıttı" manşetiyle gördü.

Dış basın yerli otomobili konuşuyor: Erdoğan, Teslaya meydan okumayı umuyor

Erdoğan'ın Türkiye'nin otomobilini sadece yurt içinde satmayı amaçlamakla kalmayıp aynı zamanda Avrupa'dan başlayarak küresel bir marka olmasını istediğini söylediği belirtildi.

Dış basın yerli otomobili konuşuyor: Erdoğan, Teslaya meydan okumayı umuyor

İngiliz gazetesi Daily Mail'in attığı başlık ise dikkat çekti.

Dış basın yerli otomobili konuşuyor: Erdoğan, Teslaya meydan okumayı umuyor

Daily Mail Türkiye'nin ilk yerli otomobili ile ilgili attığı başlıkta, "Türkiye elektrikli arabasını Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tesla'ya meydan okumayı umduğu 300 mil menzilli TOGG prototipini tanıttı." ifadelerini kullandı.

 

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