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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA - Fotoğraf: AA
18.07.2019 - 14:11, Son Güncelleme:

Diplomatın şehit olduğu restoranda Türk heyetinden inceleme

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Diplomatın şehit olduğu restoranda Türk heyetinden inceleme

Irak’ın Erbil kentinde silahlı saldırıda şehit olan Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu’nda görevli diplomat Osman Köse’nin cenazesi Erbil’den Ankara’ya gönderildi. Bölgede bulunan restoranı gören çok sayıda güvenlik kamerası kaydı izlemeye alınırken, Türk heyeti kapalı olan ve tadilatı süren restoranda incelemelerde bulundu.

Erbil’in işlek bölgelerinden olan Havaalanı Caddesi’nde, üzerinde iş merkezi ile otel, giriş ve içerisinde ise güvenlik görevlilerinin bulunduğu restorana dün sabah saatlerinde gelen sivil kıyafet giyen iki terörist, kahvaltı yapmak için masada oturan Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu’nda görevli diplomat Osman Köse’ye uzun namlulu silahla ateş açıp kaçtı. Saldırıda Köse ve 2 Iraklı hayatını kaybetti.

SUSTURUCU KULLANILMIŞ

Restoranın açılışının yapıldığı saat 10.00 sıralarında meydana gelen saldırıda müşteriler panik yaşarken, teröristler kayıplara karıştı. Kimliklerinin açıklanmasını istemeyen görgü tanıkları, teröristlerin kullandığı silahlardan fazla ses gelmediğini ve susturucu kullandıklarını aktardı. Iraklı bir görgü tanığı, "Restoran yeni açılmıştı. Zaten burada iş yerleri saat 10.00’da açılır. Silah sesi fazla gelmedi. Zaten ortalık karıştı. Camlar kırıldı" dedi. Başka bir görgü tanığı ise "Sadece bir masadaki kişilere ateş açıldı" ifadesini kullandı.

RESTORAN KAPALI, TADİLAT SÜRÜYOR

Camları kırılan ve hasar meydana gelen restoran bugün açılmazken, çevresinde yerel güvenlik güçleri olduğu görüldü. Demirören Haber Ajansı (DHA) ekibi, restoranda tadilat yapıldığını ve camlarının değiştirilmeye çalışıldığını gözlemledi. Yerel güvenlik güçlerinin çekim yapılmasına izin verilmediği restoranın çevresinde de çok sayıda güvenlik görevlisinin bulunduğu görüldü.

CENAZESİ TÜRKİYE’YE GÖNDERİLDİ

Adıyaman’ın Kahta ilçesi nüfusuna kayıtlı ancak ailesi Mersin’de, kendisi de eşiyle birlikte Ankara’da ikamet eden şehit Osman Osman Köse’nin cenazesi, Türk yetkililer tarafından Erbil Uluslararası Havalimanı’ndan uçakla Ankara’ya götürüldü. Şehidin cenazesinin ikindi vakti Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

BAYRAMA YAKIN TÜRKİYE’YE DÖNECEKTİ

Şehit Osman Köse’nin 6 aylık geçici görevlendirme kapsamında 5 ayı aşkın süre önce Erbil’e geldiği ve yaklaşık iki hafta sonra görevini tamamlayıp, Kurban Bayramı öncesi Türkiye’ye döneceği öğrenildi. Evli ve 1 çocuk babası şehit Osman Köse’nin Kurban Bayramı’nı Mersin’de geçirip, Ankara’daki görevine devam etmeyi düşündüğü belirtildi.

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