Dinozor ağaçları kurtuldu
Avustralya’da aylardır kontrol altına alınamayan yangınlarda itfaiyeciler “dinozor ağaçları” olarak da bilinen dünyanın en yaşlı ağaçlarından Wollemi çamlarının bulunduğu alanı alevlerden korumayı başardı.
Sydney’in Mavi Dağlar bölgesi civarında, geçmişi tarih öncesine dayanan ve sayıları 200’ün altında olan Wollemi çamlarının bulunduğu vadinin, itfaiyecilerin havadan gerçekleştirdiği müdahaleyle korunduğu belirtildi.
Öte yandan İngiliz tenisçi Liam Broady, Avustralya’daki yangınlar nedeniyle hava kalitesinin oldukça düşük olmasına rağmen Avustralya Açık’ın başlaması nedeniyle turnuvanın organizatörlerine tepki gösterdi. Broady, turnuvanın sporculara zarar verdiğini söyledi.
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