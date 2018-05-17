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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
17.05.2018 - 11:22, Son Güncelleme:

Dilencilik yapıyordu... 5,5 milyon dolar miras bıraktı!

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Dilencilik yapıyordu... 5,5 milyon dolar miras bıraktı!

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta uzun yıllardır dilencilik yapmasıyla tanınan ve dün ölü bulunan kadına ait banka hesaplarında 5,5 milyon dolar olduğu ortaya çıktı.

Yaklaşık 15 yıldır Beyrut'un el-Basta el-Fuka bölgesinde terk edilmiş bir aracı kendine mesken edinen fiziksel engelli 54 yaşındaki Fatma Muhammed Osman, dün kendisine sürekli yardım eli uzatan mahalle sakinleri tarafından yatağında ölü bulundu.

Emniyet güçlerinin araştırmaları sonucu, yıllardır dilencilik yapan kadının kendisine ev edindiği araçta 5 milyon 700 bin Lübnan lirası (4 bin dolar) bulunduğu, bunun yanı sıra banka hesaplarında 5,5 milyon dolar olduğu bilgisine ulaşıldı.

"DÜNYANIN EN ZENGİN DİLENCİSİ"

Lübnan'da 6 Mayıs'ta gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin ardından "dünyanın en zengin dilencisi" olarak gündeme gelen Fatma, İsrail'in Lübnan'ı işgal ettiği 1982 yılından beri aynı mahallede yaşıyordu.

Fatma'ya yıllardır yardım eli uzatanlardan kuyumcu Nebil el-Asta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir dilencinin üzerinden bu kadar para çıkması üzerine yaşadığı şoku atlatamadığını dile getirerek, "Onun serveti benimkinden çok daha fazla çıktı." dedi.

Fiziksel engelli Fatma'yı 2007 yılında kuyumcu dükkânı açtıktan sonra tanıdığını söyleyen Asta, dilenci kadından rahatsız olan esnafın bölgeden uzaklaştırılması için birkaç kez polise başvurduğunu aktardı. Ancak kendisinin de aralarında olduğu bazı kuyumcuların Fatma'nın gitmesini kabul etmediğini ve dükkânlarının önünde dilenmesine izin verdiklerini belirten Asta, kadının yıllar boyunca burada dilencilik yaparak müşterilerden para topladığını anlattı.

Dilencilik yapıyordu... 5,5 milyon dolar miras bıraktı

Esnafın ona zekât ve sadakanın yanı sıra yeme içme konusunda da sahip çıktığına işaret eden Asta, mahalle sakinlerinin tümünün Fatma ile yaşanmış mutlaka bir hikâyesi olduğunu söyledi.

"BU KADAR ZENGİN BİR KADINA YARDIMCI OLDUĞUM AKLIMIN UCUNDAN GEÇMEZDİ"

Fatma'yı her gün kendi arabasıyla çarşıdan mahallede ev olarak kullandığı eski araca ulaştıran Mustafa Han da "Bu kadar zengin bir kadına yardımcı olduğum aklımın ucundan geçmezdi." diye konuştu.

Aynı mahalledeki bir lokantada çalışan Kerim Bedran ise pazartesi günü Fatma'yı bitkin görmesi üzerine mahalle gençleri ile hastaneye götürmek istediklerini ancak kendisinin bunu kabul etmediğini aktardı.

Daha sonra salı günü Fatma'yı çarşıda gördüğünü ve kendisine rahatsız olmasına rağmen neden çıktığını sorduğunu ifade eden Bedran, bunun üzerine Fatma'nın kendisine, "çalışma mevsimi" olan ramazan ayının geldiğini belirttiğini dile getirdi.

Bedran, önceki gün akşam da Fatma'yı meskeni olan araca yerleştirdiklerini, sabahında ise ölüm haberini aldıklarını belirtti.

 

 

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