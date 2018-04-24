Diktatörün yardımcısının oğlu devlet başkanı seçildi
Güney Amerika ülkelerinden Paraguay'da 1954-89 yılları arasında ülkeyi yöneten askeri diktatör Alfredo Stroessner'in yardımcısının oğlu devlet başkanlığı seçimini kazandı.
İktidardaki muhafazakar Colorado Partisi'nin adayı olan 46 yaşındaki Mario Abdo Benitez, oyların yüzde 46'sını aldı.
Benitez, Stroessner dönemini kınamaktan kaçınmış, bunun yerine o dönemin başarılarına işaret etmişti. Stroessner döneminde 425 kişi öldürülmüş ve 19 bin kişi işkenceden geçirildi.
Benitez, bu olaylar için üzüntü duyduğunu ifade etmişti.
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