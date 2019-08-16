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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
16.08.2019 - 22:21, Son Güncelleme:

Dikkat çeken 'nükleer' hamle... Doktrinle gözdağı mı?

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Dikkat çeken 'nükleer' hamle... Doktrinle gözdağı mı?

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, ülkesinin, herhangi bir ülkeye karşı nükleer güç kullanan ilk taraf olmayacağını taahhüt ettiği nükleer politikasında değişime gidebileceğini bildirdi. Öte yandan Pakistan Başbakanı, ABD Başkanı Donald Trump ile Hindistan'ın uyguladığı kısıtlamaların sürdüğü Cammu Keşmir'deki durumu görüştü.

Bakan Singh, Rajatsthan eyaletinde bulunan Pokhran şehrindeki nükleer deneme merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Hindistan'ın yıllardır benimsediği "nükleer silahı kullanan ilk taraf olmama" politikasını değiştirebileceğini ifade etti.

Hükümetin, nükleer bir savaşı tetikleyebilecek, herhangi bir ülkeye karşı nükleer gücü ilk kullanan ülke olmama politikasını kararlı bir şekilde uyguladığını savunan Singh, ancak "gelecekte neler olacağının şartlara bağlı olduğunu" aktardı.

Singh, Hindistan'ın Pakistan ile nükleer silahlanma yarışını başlatan lider olarak anılan Hindu milliyetçisi eski başbakanlarından Atal Bihari Vajpayee'ı da andı.

Hindistan, 2003 yılında yayınladığı nükleer doktrini kapsamında, nükleer silahları yalnızca ülke topraklarına ya da herhangi bir yerdeki Hint askeri gücüne karşı yapılacak olası bir nükleer saldırı karşısında misilleme amaçlı olarak kullanmayı taahhüt ediyor. Doktrin kimyasal ya da biyolojik saldırılara karşı da misilleme yapılmasını kapsıyor.

Doktrin, Hindistan'daki hükümetlere, kaynakları güvenilir ve caydırıcı oranda nükleer güç inşa etme ve devamlılığı sağlama yetkisi veriyor.

İktidarda bulunan Hindistan Halk Partisinin (BJP) 2014 yılında yayınladığı seçim manifestosunda da Hindistan'ın nükleer doktrininin gözden geçirileceği ve güncelleneceği taahhüt edilmiş fakat aynı söz 2019'da yayınlanan manifestoda yer almamıştı. 

TRUMP'LA GÖRÜŞME

Öte yandan Pakistan Başbakanı İmran Han'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile Hindistan'ın uyguladığı kısıtlamaların sürdüğü Cammu Keşmir'deki mevcut durumu telefonda görüşerek, endişelerini aktardığı bildirildi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, yaptığı açıklamada, "Başbakan Han ve ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan işgali altındaki Keşmir'de süregelen durumla ilgili detaylı bir görüşme gerçekleştirdi. Başbakan, ABD Başkanına Pakistan'ın tutumunu bildirdi ve bölgesel barışı tehdit eden, (Hindistan tarafından atılan) son adımlar ile Keşmir konusundaki endişemizi aktardı." ifadelerini kullandı.

Kureyşi, iki liderin, konuya ilişkin "sürekli" irtibat halinde olma konusunda mutabık kaldığını belirtti.

İslamabad yönetiminin, Keşmir'deki durumunu görüşmek üzere Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesinden dördü (ABD, Çin, Rusya ve İngiltere) ile görüştüğünü aktaran Kureyşi, "Pakistan’ın Cammu Keşmir konusundaki görüşüne aşinalar." değerlendirmesinde bulundu.

SIRA FRANSA'DA

Kureyşi, konuyla ilgili Fransa Cumhurbaşkanı ile de temasa geçilmeye çalışıldığını kaydetti.

Trump ve Han'ın görüşme sırasında, Afganistan’da devam eden uzlaşma süreci konusunu da ele aldığını belirten Kureyşi, Pakistan'ın, Afganistan barış süreci konusunda gerekli adımı attığını belirterek, "Dün barış sürecine bağlıydık ve bugün de buna bağlıyız." yorumunu yaptı.

Han, Hindistan'ın Cammu Keşmir politikalarına ilişkin Twitter hesabından, "Faşist, Hindu Üstüncüsü (Narendra) Modi hükümeti bilmelidir ki, ordular, militanlar ve teröristler, üstün güçler tarafından yenilgiye uğratılabilse de tarih bize, bir ulusun özgürlük mücadelesinde bir araya geldiğini ve ölmekten korkmadığını gösteriyor. Hiçbir güç, onun bu hedefine ulaşmasını engelleyemez." paylaşımında bulunmuştu.

BM Güvenlik Konseyinin, Çin'in talebi üzerine Hindistan'ın Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı statüsüne son vermesi kararını görüşmek üzere bugün kapalı oturumda toplanmasının ardından, Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun, Hindistan'ın tek taraflı Cammu Keşmir adımının "tehlikeli" olduğu uyarısında bulunarak, bu adımın Çin için “hükümsüz” olduğunu ifade etmişti.

 

HİNDİSTAN, CAMMU KEŞMİR'İN ÖZEL STATÜSÜNÜ KALDIRMIŞTI

Hindistan, 5 Ağustos'ta yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370'inci maddesini iptal ederek bölgenin özel statüsünü kaldırmıştı.

Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.
Alınan kararı kınadığını açıklayan Pakistan yönetimi, Hindistan ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararı almış ve Hindistan'dan İslamabad'daki büyükelçisini geri çekmesini istemişti.

Pakistan, Hindistan'ın Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasa maddesini iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırması üzerine bu ülkeyle ticari ilişkilerini de resmi olarak askıya almıştı.

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