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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
18.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Dijital kopyadan restore edilecek

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Dijital kopyadan restore edilecek

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yanan Notre Dame Katedrali’ni 5 yılda yeniden inşa etme sözü verdi. Katedralin renovasyonunda 2010 yılında çıkarılmış dijital kopyası önemli rol oynayacak.

Fransa’nın başkenti Paris’in sembol yapılarından Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangın sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kilisenin yeniden inşa edileceğini, ‘hatta daha bile güzel’ olacağını söyledi. 93 metre yüksekliğindeki kulesi ve ahşap çatısı tamamen çöken katedralin renovasyonu için en umut verici durum ise 2010 yılında oluşturulan üç boyutlu dijital kopyası. Sanat tarihi uzmanı Dr. Andrew Tallon, 1 milyar veri noktasından oluşan dijital modelleme çalışması sayesinde katedralin birebir olarak restore edilebileceğini belirtti. Ancak bazı uzmanların bu konuda çekinceleri bulunuyor.

Dijital kopyadan restore edilecek

‘O BOYUTTA AĞACIMIZ YOK’

Fransa Kültür Varlığı Derneği Başkan Yardımcısı Bertrand de Feydeau, “Artık katedralin inşa edildiği 12 ve 13’üncü yüzyıla ait meşe ağaçlarının boyutlarındaki ağaçlara sahip değiliz” dedi. Katedralin aynı şekilde yapılmasına bir başka engel de Normandiya bölgesindeki taş ocaklarından çıkarılan kireçtaşı. İngiltere’deki Kent Üniversitesi Ortaçağ Avrupa Tarihi Bölümü’nden Dr. Emily Guerry’e göre, gotik mimariye sahip yapının eski haline dönmesi için tonlarca kireçtaşının çıkarılması ve elle işlenmesi gerekiyor.

Dijital kopyadan restore edilecek

KULE İÇİN YARIŞMA YAPILACAK

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, yıkılan kulenin yeniden inşası için uluslararası mimari yarışması düzenleyeceklerini açıkladı.

Dijital kopyadan restore edilecek

1 MİLYAR DOLAR BAĞIŞ TOPLANDI

Tarihi yapının yeniden inşa edilmesi için dünyanın her yerinden gelen bağışlar 1 milyar dolara (5.7 milyar TL) yaklaştı. Bağış yapanlar arasında ülkenin varlıklı Pinault, Arnault ve Bettencourt ailelerinin yanı sıra büyük şirket sahipleri de yer aldı. Apple’ın CEO’su Tim Cook da miktar belirtmeden bağış yapacağını açıklayanlar arasında bulunuyor.

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