Dijital kopyadan restore edilecek
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yanan Notre Dame Katedrali’ni 5 yılda yeniden inşa etme sözü verdi. Katedralin renovasyonunda 2010 yılında çıkarılmış dijital kopyası önemli rol oynayacak.
Fransa’nın başkenti Paris’in sembol yapılarından Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangın sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kilisenin yeniden inşa edileceğini, ‘hatta daha bile güzel’ olacağını söyledi. 93 metre yüksekliğindeki kulesi ve ahşap çatısı tamamen çöken katedralin renovasyonu için en umut verici durum ise 2010 yılında oluşturulan üç boyutlu dijital kopyası. Sanat tarihi uzmanı Dr. Andrew Tallon, 1 milyar veri noktasından oluşan dijital modelleme çalışması sayesinde katedralin birebir olarak restore edilebileceğini belirtti. Ancak bazı uzmanların bu konuda çekinceleri bulunuyor.
‘O BOYUTTA AĞACIMIZ YOK’
Fransa Kültür Varlığı Derneği Başkan Yardımcısı Bertrand de Feydeau, “Artık katedralin inşa edildiği 12 ve 13’üncü yüzyıla ait meşe ağaçlarının boyutlarındaki ağaçlara sahip değiliz” dedi. Katedralin aynı şekilde yapılmasına bir başka engel de Normandiya bölgesindeki taş ocaklarından çıkarılan kireçtaşı. İngiltere’deki Kent Üniversitesi Ortaçağ Avrupa Tarihi Bölümü’nden Dr. Emily Guerry’e göre, gotik mimariye sahip yapının eski haline dönmesi için tonlarca kireçtaşının çıkarılması ve elle işlenmesi gerekiyor.
KULE İÇİN YARIŞMA YAPILACAK
Fransa Başbakanı Edouard Philippe, yıkılan kulenin yeniden inşası için uluslararası mimari yarışması düzenleyeceklerini açıkladı.
1 MİLYAR DOLAR BAĞIŞ TOPLANDI
Tarihi yapının yeniden inşa edilmesi için dünyanın her yerinden gelen bağışlar 1 milyar dolara (5.7 milyar TL) yaklaştı. Bağış yapanlar arasında ülkenin varlıklı Pinault, Arnault ve Bettencourt ailelerinin yanı sıra büyük şirket sahipleri de yer aldı. Apple’ın CEO’su Tim Cook da miktar belirtmeden bağış yapacağını açıklayanlar arasında bulunuyor.
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