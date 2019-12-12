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12.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Diana’nın elbisesi 2milyon TL'ye satıldı

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Diana’nın elbisesi 2milyon TL'ye satıldı

Prenses Diana’nın 1985’te ABD’li aktör John Travolta (65) ile dans ederken giydiği gece elbisesi Londra’da Kerry Taylor Auctions müzayede evi tarafından düzenlenen açık artırmada 264 bin sterline (2 milyon TL) satıldı.

Prenses Diana, elbiseyi ölümünden 2 ay önce satmış ve gelirini AIDS ile mücadele için çalışan hayır kurumlarına bağışlamıştı. İsmi açıklanmayan İngiliz bir kuruluş tarafından alınan koyu mavi kadife elbise ünlü İngiliz modacı Victor Edelstein’in tasarımı. Prenses Diana 1997’de Fransa’nın başkenti Paris’te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

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