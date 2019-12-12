Diana’nın elbisesi 2milyon TL'ye satıldı

Prenses Diana, elbiseyi ölümünden 2 ay önce satmış ve gelirini AIDS ile mücadele için çalışan hayır kurumlarına bağışlamıştı. İsmi açıklanmayan İngiliz bir kuruluş tarafından alınan koyu mavi kadife elbise ünlü İngiliz modacı Victor Edelstein’in tasarımı. Prenses Diana 1997’de Fransa’nın başkenti Paris’te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.