DHKP-C üyesi 9 teröriste beraat
Yunanistan’da Atina Ağır Ceza Mahkemesi, Kasım 2017’de, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ziyareti öncesinde üç hücre evine yapılan baskınlarda yakalanan terör örgütü DHKP-C üyesi 9 zanlının beraatine karar verdi. Mahkeme, DHKP-C üyeleri Hasan Biber, Burak Ağarmış, Mehmet Doğan, Ali Ercan Gökoğlu, Hazal Seçer, Şadi Naci Özpolat, Anıl Sayar, İsmail Zat ve Ergül Acer’in ‘terör örgütüne üye olmak’ ve ‘silah ve patlayıcı madde bulundurmak’ suçlarından beraatine hükmetti.
Öte yandan, sanıklardan 6’sı ‘hafif silah ve maytap bulundurmak’ ve ‘sahte evrak’ suçlarından 2 yıl 7 ay hapis ve para cezasına çarptırıldı. Söz konusu kişilerin 5’inin cezası tecil edildi. Sanıklar arasında, 2013’te AK Parti Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığı saldırılarının faili olan, ardından mühimmat yüklü bir botun Sakız Adası’ndan Türkiye’ye geçirilmesine ilişkin Yunanistan’da yakalanan Hasan Biber’in cezası ise tecil edilmeyerek para cezasına çevrildi.
Türkiye, Yunan makamlarının kararına tepki gösterdi. Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy, değerlendirmesinde, DHKP/C, PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri bakımından Yunanistan’ın güvenli bir sığınak haline dönüştüğünü endişeyle gözlemlediklerini belirtti.
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