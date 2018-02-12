Devrim kutlamalarına katılmadı... 'Hamaney öldü mü?' dedikoduları alevlendi

İran'da İslam devriminin üzerinden tam 39 yıl geçti. Devrim'in 39'uncu yılı Tahran’ın Azadi Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene Hamaney'in katılmaması 'ölüm' dedikodularını getirdi.

İran'da Rıza Pehlevi'nin devrilmesiyle yerine Ayetullah Ruhullah Musevi Humeyni'nin yani yani İran İslam Cumhuriyeti'nin kuruluşunun üzerinden tam 39 yıl geçti.

DEVRİM'İN 39'UNCU YILI KUTLANIYOR

İran'da devrimin 39'uncu yılı halk tarafından kutlandı. Başkent Tahran'da bulunan Azadi meydanında toplanan İran halkı, elleri,nde taşıdıkları İran bayrakları slogan attılar.

Azadi Meydanı'nda düzenlenen törene, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de katıldı.

HAMANEY ÖLDÜ İDDİALARI

Devrim'in 39'uncu yılı kutlamalarına İran dini lideri Hamaney hakkında çıkan iddialar gölge düşürdü. Hamaney'in birkaç güne evden çıkamamaış olması ve sağlık durumunun giderek kötüleşmesi, dini liderin hayatını kaybettiği iddialarını da beraberinde getirdi.

Hamaney'in, her sene Cumhurbaşkanı ile katıldığı törene bu sene gelmemiş olması da bu iddiaları kuvvetler nitelikte olarak yorumladı. Gazetelerde de Hamaney'in öldüğü iddiaları yer aldı. Dini liderin hayatını kaybettiği iddialarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, basın, Hamaney'in ölüm nedeni olarak bağırsak kanseri olduğunu belirtiyor.