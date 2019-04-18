Devrik Cumhurbaşkanı Ömer el Beşir cezaevinde
SUDAN’daki ‘Ahir Lahza’ gazetesi askeri kaynaklara dayanarak geçen hafta askeri darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı Ömer el Beşir’in önceki akşam ev hapsinde tutulduğu konuk evinden başkent Hartum’daki Kuber Merkezi Hapishanesi’ne nakledildiği bildirdi.
Haberde, Sudan Askeri Geçiş Konseyi’nin eski Cumhurbaşkanı Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne teslim etmeyerek, ülkesinde asil bir şekilde yargılanacağı sözünü yerine getirdiği ifade edildi. Askeri kaynaklar, nakil işleminin Askeri Geçiş Konseyi denetiminde ve sıkı önlemler altında gerçekleştirildiğini aktarırken, Konsey, henüz bu konuda açıklama yapmadı. Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, 11 Nisan’da devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi Başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu, iki yıllık geçiş döneminin başladığını ve Ömer el Beşir’in tutuklandığını duyurmuştu.
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