Devlet sırrını ifşaya iki tutuklama

FEDERAL Savcılık’tan yapılan açıklamada şüphelilerin birbirlerini tanıdığı, Thomas M.’nin ‘gizli’ ibareli Almanya Savunma Bakanlığı’nın bütçe planlamamasıyla ilgili taslağın bir bölümünün yer aldığı belgeye sahip olduğu kaydedildi.

Belgenin içeriğinin Almanya’nın güvenlik politikası açısından önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, Thomas M’nin 2016’da belgenin bir kopyasını Martin M.’ye verdiği ifade edildi.

Martin M.’nin daha sonra belgenin kopyasını çalışanlarına ve amirine de verdiği belirtilen açıklamada, Martin M.’nin işvereninin Almanya’nın iç istihbarat servisi Federal Anayasayı Koruma Teşkilatına bildirimde bulunması üzerine bu konuda soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Thomas M.’nin bu belgeye nasıl ulaştığının henüz açıklığa kavuşturulamadığı belirtildi.