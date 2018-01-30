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    Devlet sırrını ifşaya iki tutuklama

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    30.01.2018 - 10:28 | Son Güncelleme:

    Almanya’da patlayıcı maddeler üreten bir şirkette çalışan Thomas M. (54) ile bir silah şirketinde şube müdürü olan Martin M. (59) devlet sırlarını ifşa ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı, evleri arandı. Mahkemeye çıkarılan iki şüpheli tutuklandı.

    FEDERAL Savcılık’tan yapılan açıklamada şüphelilerin birbirlerini tanıdığı, Thomas M.’nin ‘gizli’ ibareli Almanya Savunma Bakanlığı’nın bütçe planlamamasıyla ilgili taslağın bir bölümünün yer aldığı belgeye sahip olduğu kaydedildi.

    Belgenin içeriğinin Almanya’nın güvenlik politikası açısından önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, Thomas M’nin 2016’da belgenin bir kopyasını Martin M.’ye verdiği ifade edildi.
    Martin M.’nin daha sonra belgenin kopyasını çalışanlarına ve amirine de verdiği belirtilen açıklamada, Martin M.’nin işvereninin Almanya’nın iç istihbarat servisi Federal Anayasayı Koruma Teşkilatına bildirimde bulunması üzerine bu konuda soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
    Açıklamada, Thomas M.’nin bu belgeye nasıl ulaştığının henüz açıklığa kavuşturulamadığı belirtildi.

    Etiketler: devlet sırrı , avrupadan haberler
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