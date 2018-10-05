'Devlet Başkanı kanser' iddiasına yanıt geldi
Kanser olduğu iddia edilen Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, yapılan testlerin sonucunu beklediğini ifade ederek, “Ama eğer kanserse size bunu söyleyeceğim. Ve eğer 3. aşamadaysa tedavisi yok. Bu durumda ne görevimde ne de başka bir yerde ıstırabımı devam ettireceğim” dedi.
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin kanser olduğu iddia edildi. Filipinler Devlet Başkanının sağlık kontrollerinden geçtiği ve testlerin sonucunu beklediği öğrenildi. Adından sıkça söz ettiren Filipinler lideri dün başkent Manila'da Filipinler Askeri Akademisi mezunları ve üst düzey güvenlik yetkililerinin katıldığı bir programda konuştu.
73 yaşındaki lider 3 hafta önce endoskopi ve kolonoskopi yaptırdığını ve bu hafta testleri yeniden tekrarlamasının istendiğini dile getirerek, “Şu anda fiziksel olarak nasıl olduğumu bilmiyorum. Bunun için beklemeliyim. Ama eğer kanserse size bunu söyleyeceğim. Ve eğer 3. aşamadaysa, tedavisi yok. Bu durumda ne görevimde ne de başka bir yerde ıstırabımı devam ettireceğim" dedi.
Filipinler liderinin kanser olduğuna dair son iddiaların liderin dün yapılması planlanan kabine toplantısına katılmaması sonucu başlamıştı.
Duterte'nin sözcüsü Harry Rogue ise Duterte’nin hastaneye gittiği konusunda bilgisi olmadığını ifade ederek, “Başkan sağlığı konusunda bir şeyleri saklama eğiliminde değil ve halkı temin ederim bir şey saklamayacak. Eğer durum ciddiyse, kamuoyunu bilgilendirecek" ifadelerini kullandı.
Filipinler’de görevdeki bir devlet başkanının ölmesi durumunda daimi olarak sakatlanırsa ya da görevini kötüye kullanmakla suçlanırsa 6 yıllık tek görev döneminin geri kalan kısmını devlet başkanı yardımcısı tamamlıyor.
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