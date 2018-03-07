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    Dev yumurta ‘yumurtladı’

    DIŞ HABERLER
    07.03.2018 - 00:37 | Son Güncelleme:

    Bu da oldu ve yumurtanın içinden yumurta çıktı. Avustralya’nın Queensland eyaletine bağlı Kairi şehrinde tavuk çiftliği sahibi Scott Stockman, kümeslerini incelerken normal bir yumurtanın üç katı büyüklüğünde dev bir yumurta gördü.

    Tam 176 gram ağırlığındaki yumurtayı kırdığında içinden ikinci ‘normal boyutta’ bir yumurta çıkması ise, çiftliktekiler için başka bir sürpriz oldu.

    Stockman, bu durumu ‘doğanın acayipliği’ diye nitelendirdi.

    Etiketler: Queensland , yumurta , gazetehaberleri
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