Turistler dehşeti yaşadı... Çok sayıda yaralı!
ABD’nin Hawaii eyaletinde dün sabah Kilauea volkanından fışkıran lavın tur gemisine isabet etmesi sonucu 23 kişi yaralandı.
Hawaii ilçe itfaiyesi, dün sabah Kilauea volkanından fışkıran lavın tur gemisine isabet etmesi sonucu gemideki 23 yolcunun yaralandığını bildirdi. Olayda çatısı isabet alan gemi Wailoa Limanı'na geri döndü.
Hilo Medikal Merkezi, yaralanan 10 kişinin gemi Wailoa Limanı'na vardığında ayakta tedavi edildiklerini, 13 yolcunun ise hastanede tedavi edildiğini bildirdi.
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