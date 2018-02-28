Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>Dev kar bulutu şehrin üstünü kapladı

    Dev kar bulutu şehrin üstünü kapladı

    Hürriyet Haber
    28.02.2018 - 07:09 | Son Güncelleme:

    İngiltere’de kötü hava koşulları gündelik yaşamı olumsuz etkiledi. Ağır kar yağışı ve sıfırın altındaki hava sıcaklıkları nedeniyle pek çok toplu taşıma aracının seferleri iptal edilirken, bazı şehirlerde acil durum ilan edildi. Meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaşamını yitirdi.

    İngiltere’deki yoğun kar yağışı ve sıfırın altına düşen sıcaklık değerleri gündelik yaşamı olumsuz etkiledi.
    Başkent Londra’da olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişinin hayatını kaytbettiği bildirildi, kentteki bazı tren ve metro seferlerinin iptal edilmesi nedeniyle vatandaşlar işlerine ve okullarına gidemedi.

    Diğer taraftan, Londra'nın Ulusal Polis Hava Servisi, Londra siluetinin üzerinde asılı kalan dev kar bulutunu gösteren bir kare paylaştı.
    Kent, şehrinde ise olumsuz hava koşulları nedeniyle acil durum ilan edildi.

    Dev kar bulutu şehrin üstünü kapladı

    Etiketler: son dakika , haberler , haber , ingiltere , kar , hava durumu , meteoroloji , polis , londra polisi , londra silueti , kar bulutu
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri