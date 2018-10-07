Dev kaplumbağa hırsızları
Galapagos Adası’ndan 100’den fazla bebek ‘dev kaplumbağa’ çalındı.
AFP’ye konuşan yerel siyasetçi Washington Paredes, “123 tane, hepsi bir seferde alınmış. Bu bir soygun” dedi. Bu hayvanların bulunduğu arazideki güvenlik önlemlerinin yetersizliğine değinen Paredes, “Kaplumbağlar işte orada. Birileri adadan gece gitmek isterse, onları çalabilir” dedi. Bitki örtüsü ve hayvan çeşitliliği ile ünlü adalarda yaklaşık 8 bin kilometrekare alan doğal koruma altında bulunuyor.
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