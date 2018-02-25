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    Derya kaybetti, ‘Muhterem’ kazandı

    BERLİN
    25.02.2018 - 13:30 | Son Güncelleme:

    1927 yılından beri düzenlenen Almanya Güzellik Yarışması’nda finale kalan 22 genç kız birincilik için yarıştı. Finalistlerden biri olan Frankfurt güzeli Derya Sipahi (25), amacına ulaşamadı. Yarışmayı, isminin ilginç öyküsüyle dikkati çeken Anahita Rehbein kazandı.

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    • Derya kaybetti, ‘Muhterem’ kazandı
    • Derya kaybetti, ‘Muhterem’ kazandı
    • Derya kaybetti, ‘Muhterem’ kazandı
    • Derya kaybetti, ‘Muhterem’ kazandı

    16 altı ila 28 yaş arasında birbirinden güzel 22 finalist, 2018 Almanya güzeli olmak için yarıştı. Aralarında Frankfurtlu Derya Sipahi’nin de bulunduğu 22 güzel, en büyük eğlence parkı Europapark Rust Miss parkında günlerce hazırlık yaptı. Gece kıyafeti ve mayolu yarışmada jüri, Almanya 2018 güzelini seçti. Derya Sipahi yarışmada dereceye giremedi ve Hessen güzeli olarak kaldı. 

    Derya kaybetti, ‘Muhterem’ kazandıDerya Sipahi

    Miss Germany 2018 yarışmasını 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Anahita Rehbein kazandı. Anahita ismi Farsça ‘muhterem’, ‘saygıdeğer’ anlamına geliyor. Anahita Rehbein, isminin Farsça olduğunu, annesinin üniversite yıllarında çok sevdiği İranlı kız öğrenci arkadaşına, “Bir kızım olursa, senin adını koyacağım” diye söz verdiğini anlattı.

    Derya kaybetti, ‘Muhterem’ kazandı

    GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
    Anahita Rehbein’a tacını geçen yılın Almanya güzeli Soraya Kohlmann taktı. İki güzel taç takma töreninde gözyaşlarını tutamadı.
    Stuttgart Üniversitesi’nde Eğitim Bilimi okuyan Anahita Rehbein hayalinin dünya çapında manken olarak çalışmak olduğunu söyledi. Güzellik yarışmasında jüri üyeleri arasında CDU’lu politikacı Wolfgang Bosbach, estetik cerrahı Werner Mang, transseksüel manken Giuliana Farfalla gibi isimler yer aldı.
    Güzellik yarışmasında 24 yaşındaki Atena Krempl ikinci, Bavyeralı Sarah Zahn üçüncü seçildi.

    Derya kaybetti, ‘Muhterem’ kazandı

    Etiketler: Anahita Rehbein , Güzellik Yarışması , Almanya , Derya Sipahi , avrupadan haberler
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