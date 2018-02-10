Dernekler için ‘Kültürlerin Evi’

FRANKFURT Eğitim Encümeni SPD’li Sylvia Weber, kentteki göçmen derneklerini ‘Kültürlerin Evi’nde bir araya getireceklerini söyledi. Hessen Çok Kültürlü Kadınlar Ağı’nın (Das Interkulturelle Frauennetzwerk Hessen - IFH) Frankfurt Türk Halkevi’nde düzenlediği kadın hakları konulu panele katılan Weber, ‘Kültürlerin Evi’ için kent merkezinde bina kiraladıklarını, burada Yabancılar Meclisi, Halk Eğitim Merkezi, Kültür Dairesi ile göçmen derneklerin çatı örgütlerinin yer alacağını söyledi. Weber, “Binada büroların yanı sıra, toplantıların, etkinliklerin düzenlenebileceği, alanlar, salonlar da olacak. Dernekler buraları kiralayabilecek. Burası bir ‘Hoş geldin merkezi’ olacak. Frankfurt’a yeni gelenler de, uzun yıllardan beri yaşayanlar da buradan yararlanabilecek” dedi.





YILDA 500 MİLYON EURO

Almanya’da kadın haklarının kazanımı konusunda çok büyük gelişme sağlandığını Weber sözlerini şöyle sürdürdü:

“Buna rağmen Almanya’da kadınlar aynı iş için erkeklerden ortalama yüzde 21 daha az ücret alıyor. Bu da kadınları aile içinde zorda bırakıyor. Kamuda aynı iş için kadın ve erkeğin başvurması durumunda tercih kadından yana oluyor. Kriterlerimiz arasında çok kültürlülüğü iyi tanımak da var. Bu kurumları göçmenlere açma çabasıdır. Politika yalnızca parlamentoda yapılmıyor. Yaklaşık 800 kadar rehberimiz, yeni gelenlere destek veriyor. Derneklere mali destek var. Örneğin kurumların projelere desteği var. Konuları irdelemek, insanların yaşamı iyileştirmek bizim işimiz. Görüşme talebi olursa yerine getiriyoruz. Yılda 500 milyon euro çocuklar için kullanıyoruz. Yine de yeterli gelmiyor. Kadınları yalnız bırakmak istemiyoruz.”

IFH Başkanı, Frankfurt Meclisi ve SPD Yönetim Kurulu üyesi Figen Brandt’ın yönettiği panelde kadın hakları savunucusu Liana Novelli de konuştu.