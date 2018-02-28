Derneğe saldırı iki ülkeyi gerdi

BAKAN Szijjarto, Macar kamu televizyonu M1’e yaptığı açıklamada, Ukrayna’da yaşayan Macarların korkutulduğunu iddia ederek ülkede faaliyet gösteren KMKSZ’nin bir ay içinde ikinci defa saldırıya uğradığını söyledi.

Ukrayna meclisinde kabul edilen kanunlarla ülkede yaşayan azınlık haklarının ciddi bir şekilde kısıtlandığını savunan Szijjarto, “Ukrayna Avrupa Birliği ve NATO’ya yaklaşmayı ciddi bir şekilde düşünüyorsa aşırıcıları frenlemeli” diye konuştu.

Konuyla ilgili Ukrayna’nın Budapeşte Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını kaydeden Szijjarto, AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonunun sadece Doğu Ukrayna’da değil Macar azınlığın yaşadığı Batı Ukrayna’da da görev yapması gerektiğini vurguladı. Szijjarto ayrıca saldırıya uğrayan derneğin yenilenmesi için gereken tüm masrafların Macar hükümeti tarafından karşılanacağını ifade etti.

Ukrayna’nın Uzshorod kentinde faaliyet gösteren KMKSZ’nin merkez binası, kimliği bilinmeyen kişiler tarafından saldırıya uğramış ve binanın büyük kısmı yanmıştı.