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    Derin dekolteye tepki, Lena’yı kızdırdı

    BERLİN
    28.02.2018 - 17:58 | Son Güncelleme:

    Almanya’nın genç yıldız şarkıcısı Lena Meyer Landrut, derin dekolteli bu giysiyle Berlin film festivali Berlinale’le katılınca, çok eleştiri almıştı. ‘Oyuncu ve yönetmenlerden’ rol çaldığı eleştirilerine daha fazla dayanamayan Lena, yaptığı açıklamayla kendisini savundu.

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    • Derin dekolteye tepki, Lena’yı kızdırdı
    • Derin dekolteye tepki, Lena’yı kızdırdı
    • Derin dekolteye tepki, Lena’yı kızdırdı
    • Derin dekolteye tepki, Lena’yı kızdırdı

    LENA Meyer Landrut, 2010 yılında yapılan Eurovizyon Şarkı Yarışması’nda birinci gelerek, birden Almanya’nın en yıldız şarkıcısı tahtına oturdu. 26 yaşındaki şarkıcı ve söz yazarı Lena, geçen hafta sonu sona eren Berlinale’de ünlü Alman kadın oyuncu Romy Schneider üzerine çekilen ‘3 Tage in Quiberon’ (Quiberon’da Üç Gün) adlı filmin galasına katıldı.
    Galaya derin göğüs dekolteli bir giysiyle gelen Lena, kırmızı halı yürüyüşünde bütün dikkatleri üzerine çekti.

    ‘SENİ SEVİYORUM AMA’
    Ancak NTV televizyonunun muhabiri Sabine Ölmann, Lena’ya açık bir mektup yazarak, ‘düğüne gidiyormuş edasıyla kırmızı halıya çıkarak diğer oyuncu ve yönetmenleri arka plana ittiği’ gerekçesiyle eleştirdi. Açık mektupta “Kusura bakma, seni seviyorum ama senin bu yaptığın bir saygısızlık. Ötekiler eksi 2 derecede kırmızı halıya senin gibi yarı çıplak çıkmadı” dedi.
    Eleştirilere bir süre sessiz kalan Lena, dayanamadı ve Facebook hesabından yanıt verdi:
    “Günümüzde böyle bir makale, bir de kadın tarafından yazılmış olması, gülünç ve feminizmden başka her şey. Bırakın da başka ciddi konuları konuşalım.”

    Etiketler: Lena Meyer Landrut , kıyafetini eleştirenlere kızdı , buz gibi havada derin dekolte , Berlinale
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