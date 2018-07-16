Dera’daki muhalifler İdlib’e tahliye ediliyor
SURİYE’nin güneybatısında yer alan Dera ilindeki muhaliflerle Rusya arasında varılan mutabakat sonucu Esad rejimiyle uzlaşıyı kabul etmeyen ve bölgeden göç etmek zorunda kalanları taşıyan ilk tahliye konvoyu dün yola çıktı.
Dera’daki AA muhabirinin verdiği bilgiye göre, ilk etapta Dera il merkezindeki Dera el-Belede semtinden askeri muhalif ve sivilleri taşıyan tahliye konvoyu, Türkiye sınırındaki İdlib’e doğru hareket etti. 15 otobüslük tahliye konvoyunda yaklaşık 700 kişi yer alıyor. Daha önce de Halep ve Doğu Guta’dan çeşitli gruplara mensup muhalifler İdlib’e tahliye edilmişti. Bu göç yüzünden İdlib’te nüfus yoğunluğunun arttığı uyarıları yapılmıştı. Rejim ve destekçilerinin 20 Haziran’da Rusya’nın hava desteğiyle Dera’ya operasyon başlatmasının ardından 6 Temmuz’da ateşkes üzerinde uzlaşı sağlanmıştı.
KUNEYTRA’YA SALDIRI
Dera ve Kuneytra illeri, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya’nın Mayıs 2017’de oluşturduğu dört gerginliği azaltma bölgesi içindeydi. Rusya; ABD ve Ürdün, iki ay sonra Dera ve Kuneytra’yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı. ABD, bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti. Rejim güçleri Dera’dan sonra önceki geceden itibaren Kuneytra’yı vuruyor. Rus basınında Ürdün sınırının ardından operasyonun Astana sürecinde Türkiye’nin gözlemine bırakılan İdlib’e yöneleceğine dair yorumlar çıkmaya başlamıştı.
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