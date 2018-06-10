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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Celal ÖZCAN / BERLİN
10.06.2018 - 00:55, Son Güncelleme:

Der Spigel: Almanya FETÖ’ye kuşkulu bakıyor

Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
Der Spigel: Almanya FETÖ’ye kuşkulu bakıyor

TÜRKİYE’nin tüm uyarıları ve baskılarına rağmen ülkede faaliyet gösteren FETÖ’ye karşı önlem almayan Alman hükümetinin söz konusu yapılanmaya kuşkulu yaklaşmaya başladığı öne sürüldü.

Alman Der Spiegel dergisi, Alman Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın şimdiye kadar Gülen hareketini takibe almak için çok az neden gördüğünü belirtirken artık Berlin yönetiminin FETÖ’ye daha kuşkulu yaklaşmaya başladığını iddia etti. Dışişleri Bakanlığı’nın şubat ayında hazırladığı gizli bir rapora dayandırılan haberde, Gülen yanlılarının Türkiye’de emniyet, yargı ve diğer devlet kurumlarına sızdığı ifade edildi.

Raporda Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği’nin kaynaklarının bu konudaki şu görüşüne yer verildi: “Hareketin komplocu kısmı sıkı bir hiyerarşi ile kendini gösteriyor ve yapısı organize suç oluşumlarını andırıyor.” Diplomatlar bilgi aldıkları kişilerin Gülen hareketinin amacı konusunda şu uyarıda bulunduklarını da aktarıyor: “Devlet organlarına sızmak için siyasi etkiyi en üst seviyeye çıkarmak ve devletin kontrolünü sağlamak.”

Spiegel’e göre Alman Dışişleri Bakanlığı, Türk kaynaklardan gelen bu değerlendirmeleri daha ciddiye almaya başlıyor.

BAKIŞ AÇISI NASIL DEĞİŞTİ

Almanya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Bruno Kahl, 2017 Mart ayında Spiegel’e Gülen yapılanmasını dini ve laik eğitim veren sivil toplum kuruluşu olarak değerlendirmişti. Kahl hatta 15 Temmuz’un ardından Türkiye’nin kendilerini darbe girişiminin ardında FETÖ’nün yattığına ikna etmeye çalıştığını, ancak başarılı olamadığını belirtmişti. Alman hükümeti şimdi yeni bir değerlendirmeye gidiyor. Bunda FETÖ’nün yönetici kadrosundan kişilerin itirafları da etkili oluyor. Spiegel ve Report Mainz programına konuşan örgütün yönetici kadrosundan ayrılmış olan bir kişi FETÖ’nün tamamen ‘antidemokratik’ bir örgüt olduğunu anlattı. 

FETÖ’CÜLERİN AVRUPA YUVASI

Almanya, FETÖ’cülerin Avrupa’da örgütlendiği ülkelerin başında geliyor. Bu ülkeye kaçan ve kırmızı bülten çıkarılan FETÖ’cülerin başında kumpas savcısı Zekeriya Öz ve Celal Kara bulunuyor.

Anadolu Ajansı, 15 Temmuz darbe girişiminden 7 Mart 2018’e kadar, FETÖ bağlantılı diplomatik ve hizmet pasaportu taşıyan toplam bin 59 kişinin Almanya’dan iltica talebinde bulunduğu bildirmişti.

Almanya Federal Göçmenlik Ajansı ise darbe girişiminden bu yana Almanya’dan sığınma talep eden FETÖ’cülerin sayısının 15 bini aştığını öne sürmüştü.

15 Temmuz’un kilit isimlerinden Adil Öksüz’ün Almanya’da olduğu iddiaları üzerine Türkiye geçen yıl ağustosta Berlin’e bir nota vermişti. Alman diplomatik kaynakları “Öksüz’ün Almanya’da olduğuna dair bilgi yok” açıklaması yapmıştı.

Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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