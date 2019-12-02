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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Enis TABAK / DHA
02.12.2019 - 15:53, Son Güncelleme:

Depremzede kadın, yardım dağıtan kadın Türk subayına sarılıp ağladı

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Depremzede kadın, yardım dağıtan kadın Türk subayına sarılıp ağladı

Kosova'da görev yapan Türk askeri, Arnavutluk'ta birkaç gün önce meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde evsiz kalan depremzedelere kıyafet ve battaniye yardımında bulundu. Türk askerinin yardımı karşısında bazı depremzedeler gözyaşlarını tutamadı.

Kosova'da 1999 yılından bu yana KFOR barış gücü bünyesi altında görev yapan Türk askeri, Arnavutluk'tan Kosova'ya getirilen 500'ü aşkın depremzedeye yardım elini uzattı. Türk askeri Arnavut depremzedelerin kaldığı kampa giderek kışlık kıyafetlerin yanı sıra battaniye yardımında bulundu.

DEPREMZEDE, KADIN SUBAYA SARILIP AĞLADI

Kendilerine yardım malzemesi dağıtan kadın subaya sarılan Şamane Bayrami isimli depremzede gözyaşlarına hâkim olamadı. Bayrami, deprem sonrası evli olan kızından ve oğlundan hiç haber almadığını, evlerinin yıkılmasından dolayı yeterli kıyafetleri olmadan Kosova'ya geldiklerini söyledi. Türk askerinin bu desteğinden dolayı teşekkür eden Bayrami, "Allah Türk askerinden ve Türkiye Cumhuriyeti'nden razı olsun" dedi.

Kosova Kızılhaçı Prizren Sorumlusu Buyar Müfti de kampta 500'ü aşkın depremzedenin kaldığını belirterek, her zaman yanlarında olan Türk askerinin Arnavutluk depremzedelerine de destekte bulunduğu için minnettar olduklarını söyledi.

Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı Sivil-Asker İş Birliği (SAİ) personeli de Türkiye Cumhuriyeti'nin 1999'da büyük bir deprem yaşadığını ve aynı acıları yaşadıklarını söyledi. Türk askerinin Arnavutluk'taki kardeşlerin acılarını paylaştıklarını söyleyen SAİ personeli, Mehmetçiğin her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Depremzede kadın, yardım dağıtan kadın Türk subayına sarılıp ağladı

TÜRK KADIN SUBAY, DEPREMZEDEYİ KENDİ ELLERİYLE GİYDİRDİ

Kamp alanında bulunan depremzedelere kışlık kıyafetleri dağıtan Mehmetçik, bir kadın depremzedeyi kendi elleriyle giydirdi. Gözyaşlarını tutamayan depremzede Türk askerlerine teşekkür etti.

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