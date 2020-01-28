Toplantıda Elazığ’da yaşanan depremin yanı sıra, TBMM gündemindeki yasa teklifleri, İdlib, kış gelmesiyle birlikte artan doğalgaz faturaları konuşuldu. Bir anket firması da MYK’ya son yaptığı araştırmanın sonuçlarıyla ilgili brifing verdi.

SEFERBERLİK İLAN EDELİM

Kılıçdaroğlu, şöyle dedi: “Depremin siyaseti olmaz. Her türlü katkıyı sunmak üzere büyükşehir belediyelerimiz başta olmak üzere herkes seferber olmalı. Deprem bölgesine yardımlarımızı yapacağız ve yaraları saracağız.” Kurmaylarından bugüne kadar ödenen deprem vergilerinin ne olduğunun sorgulanması gerektiğine işaret eden Kılıçdaroğlu, “Milletin yarası sarılacak ama bu kayıplar neden engellenemiyor? Bunu da sorgulamamız gerekiyor” dedi. Parti Sözcüsü Faik Öztrak ise MYK toplantısı sonrası “Bu konuda bizim iktidara açık bir çağrımız var: Gelin aktif fay hatlarında ve hassas deprem bölgelerinde kentsel dönüşüm gerçekleştirmek üzere gelecek 5 yıl için seferberlik ilan edelim” dedi.