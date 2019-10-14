Deprem gibi
Şiddetli depremler ve tsunamilerle tanıdığımız Japonya bu kez ‘havadan’ vuruldu. Hagibis tayfunu nedeniyle ülkede can kaybı 35’e yükselirken, 166 kişinin yaralandığı, kayıp 17 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü açıklandı.
Tayfun, dün etkisini azaltarak Japon takımadalarından uzaklaşmaya başladı. Yetkililer dün gece itibarıyla 427 konut ve burada yaşayan 1417 sakinin tahliye edildiğini açıkladı. 376 bin evin tayfun nedeniyle elektriksiz kaldığı, 14 bin evde suların kesildiği belirtiliyor. Cumartesi başlayan ve rüzgâr hızı saatte 180 kilometreye ulaşan tayfun nedeniyle Honshu Adası’nda 6 milyondan fazla kişinin tahliyesi önerilmiş, 6 eyalette acil durum ilan edilmişti.
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