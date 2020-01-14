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Haber Giriş: 14.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Denizkızına yine slogan yazdılar

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Denizkızına yine slogan yazdılar

DANİMARKA’nın başkenti Kopenhag’daki Küçük Denizkızı heykeli yine saldırıya uğradı.

Bu kez üzerine İngilizce “Özgür Hong Kong” yazısı kazındı. Heykel Çinli turistler arasında popüler. Küçük Denizkızı heykeli daha önce de farklı gerekçelerle tahrip edilmişti. Hong Kong’da suçluların Çin’e iadesini öngören yasa tasarısı geri çekilmesine karşın demokrasi talebi ile gösteriler sürdürülüyor.

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