Denizkızına yine slogan yazdılar

Bu kez üzerine İngilizce “Özgür Hong Kong” yazısı kazındı. Heykel Çinli turistler arasında popüler. Küçük Denizkızı heykeli daha önce de farklı gerekçelerle tahrip edilmişti. Hong Kong’da suçluların Çin’e iadesini öngören yasa tasarısı geri çekilmesine karşın demokrasi talebi ile gösteriler sürdürülüyor.