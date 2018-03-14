Denizde doğurdu
Doktoru ve kocasıyla Mısır’ın ünlü tatil beldesi Şarm El-Şeyh’e gelen hamile bir Rus kadın, kıyıdan birkaç metre açıkta doğum yaptı.
Genç Rus anne adayının kocası ve doktorunun yardımıyla Şarm el Şeyh’in Dahab bölgesi sahilinde kıyıdan sadece birkaç metre açıkta yaptığı doğum, sahile yakın bir evden saniye saniye görüntülenince, kısa sürede internette ‘viral’ oldu. Bölge sakini Hadia Hosni El Said’in çektiği görüntülerde genç Rus anne adayı, kocası ve doktoruyla suya giriyor ve kısa süre sonra doğum gerçekleşiyor. Beyaz saç ve sakallı doktor doğumun ardından henüz kordonu bile kesilmemiş bebekle sudan çıkarken, anne de onu takip ediyor ve karaya çıkar çıkmaz bebeğini ilk kez kucağına alıyor. İnternetteki görüntülerden, Rus anne ve baba adayının doğum için bilinçli olarak burayı seçtikleri ve doktorlarıyla bunu gerçekleştirdikleri anlaşılıyor.
İnternette tıklanma rekoru kıran görüntülerde, genç anne adayının denizde doğurduğu bebeği doktoru kucağına alıp kıyıya çıkarıyor. Anne sudan hiçbirşey olmamış gibi çıkıyor ve kordonu bile kesilmemiş bebeğini ilk kez kucaklıyor.
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