Deniz düşürdü bot öldürdü
Yunanistan’da babasının kullandığı sürat botundan düşen 15 yaşındaki İngiltere vatandaşı Toby Finnet adlı erkek çocuk, teknenin pervanesine takılarak can verdi. Botu, Aon adlı bir enerji şirketinde yönetici olan baba Paul Finnett kullanıyordu.
Olay, Paxos Adası’nın liman kenti Gaios’un yarım mil açığında meydana geldi.
Görgü tanıkları, feci kaza sırasında denizin hayli çırpıntılı olduğunu, henüz 15 yaşındaki Toby’nin de botun bu nedenle sarsılmasıyla denize düşmüş olabileceğini belirttiler.
Henüz 15 yaşındaki Toby Finnet’in can verdiği olay sonrası aileden geriye bu mutlu tatil fotoğrafı kaldı.
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