Demokratları alarma geçiren anket
NEW York Times’ın (NYT) katkı sağladığı bir ankete göre, 2020 başkanlık seçimleri için Demokrat Parti’de adaylık yarışında önde olan Elizabeth Warren, ABD Başkanı Donald Trump için ‘kolay lokma.’
Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti’nin birbirine yakın oy aldığı Michigan, Pensilvanya, Wisconsin, Arizona, Florida ve Kuzey Carolina gibi kritik eyaletlerde Elizabeth Warren, Trump karşısında oldukça zayıf bir görüntü veriyor. Buna karşın, Demokrat Parti’deki adaylık yarışında Warren’ın gerisinde kalan Joe Biden ve Bernie Sanders’ın söz konusu eyaletlerde Trump’a karşı performansı daha iyi. Biden, anketin gerçekleştirildiği 6 eyaletin dördünü kazanıyor. Sanders’ın Trump’a karşı 3 eyaleti kazandığı ankette, Warren sadece bir eyalette kazanıyor. Trump’ın 2016’daki zaferinde söz konusu eyaletlerin çok etkili olduğu biliniyor.
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