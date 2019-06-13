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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
13.06.2019 - 07:11, Son Güncelleme:

Demokratlardan Trump'ın Suudi Arabistan'a silah satışını engelleme tasarıları

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Demokratlardan Trump'ın Suudi Arabistan'a silah satışını engelleme tasarıları

ABD'de Temsilciler Meclisindeki Demokrat vekiller, Suudi Arabistan'a silah satışını engelleyecek karar tasarıları sundu.

ABD'de Başkan Donald Trump'ın Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi bazı ülkelere silah satışlarında Kongre onayını "bypass" eden acil durum yetkisini kullanma kararı almasının yankıları devam ederken, Temsilciler Meclisindeki Demokratlardan ardı ardına yeni adımlar geldi.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Kaliforniya eyaletinden Demokrat Vekil Ted Lieu'nun Trump yönetiminin Suudi Arabistan ve diğer körfez ülkelerine silah satışını engelleyecek bir karar tasarısı sunduğu belirtildi.

Lieu da yaptığı açıklamada, "Trump'ın acil durum ilan etmesi, kendisine 'hayır' denilen bir yönetimin görevini korkunç bir şekilde kötüye kullanmasından başka bir şey değil." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin silah satış sürecinin, satışın ülke menfaatleri ve kanunlarına uygunluğunun gözden geçirilmesi amacıyla Kongre onayını da içerdiğine işaret eden Lieu, Trump yönetimimin söz konusu satışların bu standartları karşılamadığını bildiğini ve bu nedenle de acil duruma başvurduğunu ifade etti.

Temsilciler Meclisinin Demokrat üyeleri David Cicilline, Abigail Spanberger ve Tom Malinowski de özellikle hassas güdümlü bombaların transferine ilişkin bir karar tasarısı sundu.

TEMSİLCİLER MECLİSİNDE SİLAH SATIŞI OTURUMU

Söz konusu karar tasarıları, Temsilciler Meclisinde silah satışına ilişkin, Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Clark Cooper ile yapılan oturumun ardından geldi.

Oturumda Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Eliot Engel, "Ortada bir acil durum yok. Bu durum sahte, bu durum uydurma. Bu hukuk istismarı." eleştirisinde bulundu.

Cooper da oturumda yaptığı açıklamada, söz konusu silah satışını savunarak, bu satışın ABD'nin müttefiklerinin korunması için önemli olduğunu vurguladı.

TRUMP VE KONGRE ARASINDA SUUDİ ARABİSTAN ÇEKİŞMESİ

Trump'ın 24 Mayıs'ta Suudi Arabistan ve BAE gibi bazı ülkelere silah satışlarında, Kongre onayını "bypass" eden "acil durum" yetkisini kullanmaya karar verdiği bildirilmişti. Buna göre, Trump'ın Kongreyi "bypass" etme kararının derhal devreye gireceği ve 8 milyar dolarlık 22 silah anlaşmasının Kongre denetimi olmaksızın hemen tamamlanacağı kaydedilmişti.

Demokrat Virginia Senatörü Tim Kaine, bu hafta Kongrede basına yaptığı açıklamada, Kaşıkçı cinayetinden sadece 16 gün sonra 18 Ekim 2018'de Trump yönetiminin "bazı Amerikan firmalarına Suudi Arabistan'a hassas nükleer bilgileri paylaşma izni verdiğini" gösteren belgeleri gördüğünü ifade etmişti.

Kaine, tüm dünyada büyük yankı uyandıran ve Riyad yönetimini olduğu kadar Washington'ı da baskı altına alan söz konusu cinayetten kısa süre sonra ABD yönetiminin, Suudilere verdiği bu imtiyazı "çok rahatsız edici" bulduğunu vurgulamıştı.

Daha sonra bir grup senatör, Başkan Donald Trump yönetiminin kullandığı Suudi Arabistan ve BAE gibi ülkelere silah satışlarında Kongre onayını "bypass" eden acil durum yetkisini protesto etmişti.

Ayrıca, Trump yönetiminin, Cemal Kaşıkçı cinayetinin hemen ardından bazı Amerikan firmalarına Suudi Arabistan ile hassas nükleer bilgileri paylaşma izni verdiği ortaya çıkmıştı.

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