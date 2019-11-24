Demokratik Kongo'da yolcu uçağı evlerin üzerine düştü: Çok sayıda ölü
Kongo Demokratik Cumhuriyeti, (DHA)- Kongo Demokratik Cumhuriyetinde uçak düştü. Kazada 17 kişi hayatını kaybederken, yaralıların da olduğu açıklandı.
Uçak, Kongo Demokratik Cumhuriyetinin doğusundaki Goma bölgesinde düştü. Yerel medya, kazada 17 kişinin hayatını kaybettiğini, uçağın düşme nedeninin ise henüz bilinmediğini duyurdu.
Uçağın düştükten sonra alev aldığı ve uçaktakilerin kurtarılamadığı belirtildi. Diğer yararlılar için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
#GOMA_RDC: Un crash d'avion serait à la base de plusieurs morts dans le Quartier MAPENDO. Des morts calcinés dans l'avion, et même ceux qui étaient dans le parrage où le crash s'est fait. @luchaRDC @gisele_kaj @TinaSalama2 @pascal_mulegwa @soniarolley @fatshi13 pic.twitter.com/dBsx08ZiKN— Ushindi (@eliezaireushin) November 24, 2019
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