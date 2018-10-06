Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki tanker kazasında 50 kişi öldü
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bir tankerin yoldan geçen araçla çarpışması sebebiyle yangın çıktı. Yaşanan olayda 50 kişi hayatını kaybetti, 100 kişi yaralandı.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde meydana gelen tanker kazası sebebiyle 50 kişi yaşamını yitirdi, 100 kişi de yaralandı.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kazanın meydana geldiği noktanın başkent Kinsaşa'ya 120 km uzaklıkta bulunan bir otoyolda meydana geldiği belirtildi.
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