Demokrat senatör başkanlığa talip
ABD’de Demokrat Partili Senatör Elizabeth Warren, 2020 ABD Başkanlık yarışı için bir ‘keşif komitesi’ oluşturduğunu duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump ile arasındaki atışma nedeniyle Trump’ın ‘Pocahontas’ lakabını taktığı Warren, ABD’deki bankacılık sistemini ve büyük şirketleri sert eleştiren bir politikacı olarak biliniyor. Massachusetts senatörü Warren’in oluşturduğu keşif komitesi, başkan adaylarının siyasi bağış almalarına ve seçim kampanya ekibi oluşturmak için insanları işe almalarına olanak sağlıyor. Adaylığını Twitter’dan paylaştığı bir video ile duyuran Warren, “ABD’deki herkes, çok çalışarak ve aynı kurallara sahip olarak kendilerine ve sevdiği insanlara bakabilmeli. Bunun için savaşacağım” ifadelerini kullandı.
YERLİ POLEMİĞİ
ABD Başkanı Trump, Amerikalı yerli kökenlerine sahip olduğunu iddia eden Warren’ın yalan söylediğini öne sürerek, “DNA testi yaptırıp sonuçlarını gösterirsen hayır kurumlarına 1 milyon dolar bağışlayacağım” demişti. Warren, DNA testi yaptırmasının ardından yerli kökenlere sahip olduğunun ortaya çıkmasıyla Trump’tan 1 milyon dolar talep etmiş, bu istek Trump tarafından kabul edilmemişti. DNA testi raporunda Warren’ın soyağacında 6 ila 10 nesil önce yerli Amerikalı kökenleri olmasının yüksek olasılık olduğu belirtilmişti. Pocahontas ise 1500’lerin sonunda Kuzey Amerika’da doğan bir yerli. Pocahontas, o tarihte sömürgeci İngiliz güçleri ile kendi kabilesi arasındaki savaşın bitmesinde ve ticari ilişkilerde önemli rol oynamıştı.
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