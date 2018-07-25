Demi Lovato kimdir?
ABD’li şarkıcı Demi Lovato hastaneye kaldırıldı. Kariyeri boyunca uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele veren Demi Lovato, California’daki evinde yüksek dozda uyuşturucu kullandığı öğrenildi. Peki, Demi Lovato kimdir, kaç yaşında?
ABD’li şarkıcı Demi Lovato, yüksek dozda uyuşturucu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. People dergisi, Demi Lovato’nun tedaviye cevap verdiğini ve durumunun stabil olduğunu bildirdi. Demi Lovato, geçen ay uyuşturucuyla mücadele ile ilgili ayık anlamına gelen 'Sober' isimli bir şarkı yayınlamış, ve altı yıldır uyuşturucu kullanmadığını söylemişti.
Demi Lovato, 20 Ağustos 1992 ABD, New Mexico, Albuquerque'de doğmuştur. Tam adı Demetria Devonne Lovato'dur. Babası Patrick Lovato, annesi Dianna Hart'dır.
Dallas Lovato adında ablası, Madison De La Garza adında kız kardeşi var. Demi Lovato'nun doğumundan kısa bir zaman sonra aile Dallas'a taşındı.
Anne babası o 2 yaşındayken boşandı.
7 yaşındayken güzellik yarışmasında 1. Seçildi. 7 yaşında piyano çalmaya başladı. İlkokulu Grapevine-Collyville'de, ortaokulu Cross Timbers'ta okumuştur.
Ortaokul yıllarında üç yıl koro sınıfına devam etmiştir. 2009 yılında liseden mezun oldu. Demi Lovato, ilk kez 2002 yılında "Barney Ve Arkadaşları" dizisiyle kamera karşısına geçse de asıl çıkışını 2008 yılında "Camp Rock" dizisiyle yaptı. Üstelik aynı yıl hızını alamayarak bir de "Don't Forget" isimli albüm çıkardı.
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