Demi Lovato kimdir?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Dünya
25.07.2018 - 11:28, Son Güncelleme:

Demi Lovato kimdir?

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Demi Lovato kimdir?

ABD’li şarkıcı Demi Lovato hastaneye kaldırıldı. Kariyeri boyunca uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele veren Demi Lovato, California’daki evinde yüksek dozda uyuşturucu kullandığı öğrenildi. Peki, Demi Lovato kimdir, kaç yaşında?

ABD’li şarkıcı Demi Lovato, yüksek dozda uyuşturucu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. People dergisi, Demi Lovato’nun tedaviye cevap verdiğini ve durumunun stabil olduğunu bildirdi. Demi Lovato, geçen ay uyuşturucuyla mücadele ile ilgili ayık anlamına gelen 'Sober' isimli bir şarkı yayınlamış, ve altı yıldır uyuşturucu kullanmadığını söylemişti.

Demi Lovato, 20 Ağustos 1992 ABD, New Mexico, Albuquerque'de doğmuştur. Tam adı Demetria Devonne Lovato'dur. Babası Patrick Lovato, annesi Dianna Hart'dır.
Dallas Lovato adında ablası, Madison De La Garza adında kız kardeşi var. Demi Lovato'nun doğumundan kısa bir zaman sonra aile Dallas'a taşındı.
Anne babası o 2 yaşındayken boşandı.

7 yaşındayken güzellik yarışmasında 1. Seçildi. 7 yaşında piyano çalmaya başladı. İlkokulu Grapevine-Collyville'de, ortaokulu Cross Timbers'ta okumuştur.
Ortaokul yıllarında üç yıl koro sınıfına devam etmiştir. 2009 yılında liseden mezun oldu. Demi Lovato, ilk kez 2002 yılında "Barney Ve Arkadaşları" dizisiyle kamera karşısına geçse de asıl çıkışını 2008 yılında "Camp Rock" dizisiyle yaptı. Üstelik aynı yıl hızını alamayarak bir de "Don't Forget" isimli albüm çıkardı.

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