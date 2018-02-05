GAZETENİN haberine göre aracından çevreye ateş açan Luca Traini, etrafta bulunan 8 Afrikalıyı yaraladı. Olayda sağ bacağına isabet eden kurşunla yaralanan 25 yaşındaki Azeke, ‘hala kendisine silah doğrultulmuş gibi’ hissettiğini söyledi: “Bir adamın elinde silah olduğunu gördüm. Bana doğru hedef aldı ve iki kere ateş etti. O an öleceğimi sandım, korkunçtu. Asla İtalyanların ırkçı olduğunu düşünmedim ama artık kendimi güvende hissetmiyorum. Yaşadığım dehşetin izi asla silinmeyecek.”

Irkçı saldırgan Traini’nin kolundan yaraladığı 29 yaşındaki Nijeryalı Jennifer Otioto da, “İstasyonun önündeki durakta otobüs bekliyordum. Yanımdaki üç siyahi kişiyle konuşuyordum, yakınımızda İtalyanlar da vardı. Bize doğru bir araba yaklaştı, içindeki adam bana tek el ateş etti ve hemen oradan kaçtı” diye konuştu. Otioto, çok korktuğunu ve bundan sonra ne yapacağını bilmediğini söyledi.

8 KİŞİ YARALANMIŞTI

Macerata şehir merkezinde 3 Şubat cumartesi günü yaşanan olayda, Luca Traini adlı ırkçı saldırgan, aracından sokağa ateş açmıştı. Özellikle Afrikalıları hedef alan saldırgan, daha sonra araçtan çıkıp sırtına İtalya bayrağı sarmış, meydandaki anıtın önünde, “Yaşasın İtalya” diye bağırmıştı. Nazi selamı veren Traini, polisin olay yerine intikal etmesiyle suçunu kabul etmiş ve tutuklanmıştı. Traini’nin ırkçı saldırısında 8 kişi yaralanmıştı. Yaralıların Mali, Nijerya ve Gana kökenli olduğu açıklanmıştı.

Montacuto Cezaevi’ne gönderilen Traini, ‘ırkçılık maksadıyla ağırlaştırılmış katliam’ ve ‘kötüye kullanmak üzere silah taşıma’ suçlarından yargılanacak.

AŞIRI SAĞ PARTİDEN ADAY OLMUŞ

Traini’nin annesinin evinde arama yapan polis, Adolf Hitler’in ‘Kavgam’ kitabını, üzerinde ‘Kelt haçı’ bulunan bir bayrakla aşırı sağa ilişkin diğer bazı yayınları ele geçirdi.

Traini’nin daha önce ülkenin kuzeyindeki aşırı sağ görüşlü Kuzey Ligi (Lega Nord) partisinden bir belediyenin meclis üyeliğine aday gösterildiği de ortaya çıktı. Partinin seçim bildirisinde ‘Avrupa Birliği (AB) vatandaşı olmayanların kontrol edilmesi’ şeklinde bir başlık da yer alıyor.