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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe
23.01.2019 - 20:00, Son Güncelleme:

Dehşete düşürmüştü... DNA'dan o sapığa ulaşıldı

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Dehşete düşürmüştü... DNA'dan o sapığa ulaşıldı

ABD'nin Arizona eyaletinde polis, bir bakımevinde 10 yıldır bitkisel hayattaki bir kadının doğum yaptığı vakada, bakımevinde çalışan bir erkek hemşireyi tutukladı.

Dehşete düşürmüştü... DNAdan o sapığa ulaşıldı

Zanlının Phoenix kentindeki Hacienda Healthcare adlı bakımevinde çalışan 36 yaşındaki Nathan Sutherland olduğu açıklandı.

Sutherland'e cinsel saldırı ve korunmasız bir yetişkine tacizde bulunma suçlamaları yöneltildi.

Küçük yaşlardan beri klinikte bulunan 29 yaşındaki hasta 29 Aralık'ta doğum yapmıştı.

Klinikteki görevliler, hastanın doğum yapana kadar hamile olduğunun farkına varmadıklarını söylemişlerdi.

Dehşete düşürmüştü... DNAdan o sapığa ulaşıldı

Dünyaya gelen erkek bebek hastanın ailesine teslim edildi.

Polis, doğumun ardından cinsel saldırı soruşturması başlatmış ve kliniğin erkek görevlilerinden DNA örnekleri toplamıştı.

KADIN KIZILDERİLİ

Olayın ardından kliniğin müdürü istifa ederken, iki klinik çalışanı da istifa etmişti.

10 yıldır komada olan kadının ailesinin avukatı John Micheaels, ailenin bu taciz ve ihmalden dolayı öfkeli olduğunu, travma yaşadığını ve şoke olduğunu ifade etmişti

Dehşete düşürmüştü... DNAdan o sapığa ulaşıldı

Salı günü Kızılderili kabile liderinin yaptığı açıklamaya göre, komadaki kadın San Carlos Apache kabilesine mensup.

Kabile lideri Terry Rambler, "Bir üyemizin bu muameleye maruz kalmasından dolayı büyük bir şok ve dehşet yaşıyorum" demişti.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (23.01.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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