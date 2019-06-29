DehÅŸete düÅŸüren görüntüler... Bir fotoÄŸraf paylaÅŸtÄ± ortalÄ±k karÄ±ÅŸtÄ±
Â Kazakistanâ€™Ä±n AtÄ±rav ÅŸehrindeki bir petrol sahasÄ±nda Kazak iÅŸÃ§iler Arap iÅŸÃ§ilere linÃ§ giriÅŸiminde bulundu. DehÅŸete dÃ¼ÅŸÃ¼ren olayda yumruklar tekmeler havada uÃ§uÅŸtu, o korkunÃ§ anlar cep telefonu kameralarÄ±na yansÄ±dÄ±.Â
Olay, Kazakistanâ€™Ä±n AtÄ±rav ÅŸehrindeki Tengiz petrol sahasÄ±nda meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re, Kazak iÅŸÃ§ilerle Arap iÅŸÃ§iler arasÄ±nda belirli konularda problemler yaÅŸanÄ±yordu. Ä°ddiaya gÃ¶re, en son bir Arap iÅŸÃ§inin Kazak bir kÄ±z ile uygunsuz fotoÄŸraf paylaÅŸmasÄ± olaylarÄ±nÄ±n fitilinin ateÅŸlenmesine neden oldu.
Bu durum Ã¼zerine Kazak iÅŸÃ§ilerin ÅŸantiyede Arap iÅŸÃ§ilerin peÅŸine dÃ¼ÅŸerek onlarÄ± yakaladÄ±klarÄ± yerlerde dÃ¶vmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±, linÃ§ giriÅŸiminde bulunduÄŸu belirtildi. YaÅŸanan kavganÄ±n dehÅŸete dÃ¼ÅŸÃ¼ren gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri sosyal medyada hÄ±zla yayÄ±lÄ±rken petrol sahasÄ±nÄ±n yetkililerinden konuya iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±. YapÄ±lan haberlerde bÃ¶lgeye gÃ¼venlik ekiplerinin yÃ¶nlendirildiÄŸi ve olay hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Â
AtÄ±rav Belediyesinden konuya iliÅŸkin yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, olayÄ±n sabah saat 11.00 sularÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi Sohsolited Contracting Endihering and Prourement S. A. L Offshore ÅŸirketi Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± arasÄ±nda ve Libya vatandaÅŸÄ± Eli Daoud'un bir kÄ±zla uygunsuz bir fotoÄŸraf paylaÅŸmasÄ± sonucu yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± doÄŸrulandÄ±.Â
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