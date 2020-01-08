Dehşet dolu günleri anlattı

Bir müzik prodüktörü tarafından defalarca tecavüze uğradığını açıklayan Lady Gaga, travma sonrası stres bozukluğu yaşadığını ve bunun önceden sahip olduğu fibromiyalji hastalığını tetiklediğini söyledi. Vücudunun titremeye başladığını ve zaman zaman çığlık attığını belirten ünlü yıldız, bunu atlatmak için çok çaba sarf ettiğini ifade etti. Lady Gaga yaşadığı psikolojik sorunların kendisine fiziksel olarak da zarar verdiğini söyleyerek, “Kendimi sürekli bir dönme dolapta gibi hissediyorum. Sanki her an yere çakılacak gibiyim” diye konuştu.