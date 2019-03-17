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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
17.03.2019 - 19:03, Son Güncelleme:

Dehşet dolu anlar! "2-3 saniye geç kalsaydım..."

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Dehşet dolu anlar! "2-3 saniye geç kalsaydım..."

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen terör saldırısında yaralanan Türk vatandaşlarından Mustafa Boztaş, bacağına aldığı ilk kurşundan sonra caminin penceresini eliyle kırarak kaçtığını ve birkaç saniye geç kalsaydı ölmüş olabileceğini belirtti.

Avustralya'da Turkish News Press gazetesi ortaklarından iş adamı Yüksel Çiftçi ve Hasan Genç, yaralı Türk vatandaşı Boztaş'ı tedavi gördüğü Christchurch Hastanesi'nde ziyaret etti.

Boztaş, hastanede yaptığı açıklamada, cuma namazı için camiye gittiğini ve imamı dinlediği esnada birkaç el silah ses duyduğunu dile getirerek ilk başta deprem sandığını aktardı.

Terör saldırısının farkına vardıktan sonra camideki insanlarla kaçmaya başladığını anlatan Boztaş, ilk başta yakınlarındaki pencereyi kıramadıkları için caminin içinde köşede bir yerde sıkıştıklarını söyledi.

Boztaş, "Terörist hepimize ateş etmeye başladı. İlk başta bacağıma geldi. Sonra gitti. Mermi mi değişti bilmiyorum ama ses bir anda kesildi. O ara yukarı baktım, kimse yoktu. Pencereyi elimle kırdım ve o anda kaçtım. 2-3 saniye geç kalsaydım ölmüştüm. Teröristin çektiği görüntüde öyle gözüküyor. Beni kaçarken çekmiş." dedi.

Pencereyi kırdıktan sonra dışarı çıktığını anlatan Boztaş, "Çıktıktan sonra yolda bir çocuk gördüm, gözleri açıktı. Onu hayata döndürmeye çalıştım ama olmadı. Vefat etmiş. Gözlerini kapadım. Daha çok silah sesleri gelmeye başladı. Ben de koştum." ifadelerini kullandı.

Dehşet dolu anlar 2-3 saniye geç kalsaydım...

"HAKKINI HELAL ETMESİ İÇİN ANNEMİ ARADIM"

Yaralanan Türk vatandaşı Boztaş'ın annesi, oğlunun cuma namazı için camiye gittiğini ve yaklaşık 15-20 dakika sonra kendisini arayarak, 'bacağından vurulduğunu' söylediğini aktardı.

Anne Boztaş, oğluyla yaptığı telefon görüşmesinden ardından eşiyle koşarak hastaneye geldiklerini söyledi. Mustafa Boztaş da "Hakkını helal etmesi için annemi aradım." ifadesini kullandı.

Terör saldırısının ardından kendilerine verilen destek için Türkiye'ye teşekkür eden anne Boztaş, "Allah'ım milletimizin, ülkemizin yardımcısı olsun, yaralılarımıza şifa versin." diye konuştu.

Dehşet dolu anlar 2-3 saniye geç kalsaydım...

"BÜTÜN TÜRKİYE SEFER OLDU"

Avustralya'da Turkish News Press gazetesi ortaklarından iş adamı Çiftçi de terör saldırısını duyar duymaz Müslümanlara destek için Sidney'den Yeni Zelanda'ya geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Malum hadiseden sonra Allah razı olsun Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan) bilhassa seferber oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nu görevlendirdi. Bütün Türkiye seferber oldu. Sadece Türkiye için değil, bütün Müslümanlar için. Bu ümmetin davası. Reisicumhurumuz da bu ümmetimizin davasını bildiği için bu kadar güçlü bir katılım buraya göndererek yaralarımızı sarmaya çalışıyor."

 

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