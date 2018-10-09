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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
09.10.2018 - 15:49, Son Güncelleme:

Değerlenir ümidiyle öğüttüğü 320 bin liralık eserin değeri 8 liraya düştü

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Değerlenir ümidiyle öğüttüğü 320 bin liralık eserin değeri 8 liraya düştü

Geçtiğimiz günlerde Londra'da gerçekleştirilen açık artırmada 1 milyon 250 bin dolara alıcı bulan ve ardından Bansky'nin kurduğu düzenekle kendi kendini öğüten Kırmızı Balonlu Kız eserinin ardından benzer bir olay daha yaşandı.

Bansky'nin 320 bin lira değerindeki eserine sahip olan kişi, elindeki resmin daha çok değer kazanacağını düşündü ve resmi bıçakla orantılı şekilde kesti.

Değerlenir ümidiyle öğütülen 320 bin liralık resmin yeni değerinin 8 lira olduğu açıklandı.

Uzmanlar, Bansky resmi sahiplerini, ellerindeki eserleri öğütmemesi konusunda uyarıyor ve resimlerin öğütülerek değerlenmeyeceğine vurgu yapıyor.

Bir sanat sitesinde yayınlanan gönderide, "Çok sayıda Banksy eseri sahibi bizimle iletişime geçti ve eserlerini öğütmeleri durumunda değerinin artıp artmayacağını sordu. Lütfen, lütfen bunu yapmayın" yazıldı.

Değerlenir ümidiyle öğüttüğü 320 bin liralık eserin değeri 8 liraya düştü

Geçtiğimiz cumartesi günü Bansky, Instagram hesabında eserine monte edilmiş öğütücüyü nasıl yerleştirdiğini gösteren bir video yayınladı ve "Birkaç yıl önce bir resme gizlice öğütücü yerleştirdim" notunu düştü.

Videodaki "Açık artırmaya konulması durumunda" cümlesi dikkat çekti.

Londra'da gerçekleştirilen açık artırmada 1 milyon 250 bin dolara alıcı bulan Kırmızı Balonlu Kız eseri, satışının ardından kısa bir süre sonra kendi kendini öğütmüştü. Bazı uzmanlar, eserin yeni değerinin iki katına çıkmış olabileceğini söylüyor.

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