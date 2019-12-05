Dedikodu sonrası erken döndü
İngiltere Kraliçesi’nin NATO’nun 70’inci yılı dolayısıyla Buckingham Sarayı’nda verdiği resepsiyonda İngiltere, Fransa, Hollanda ve Kanada liderleri ABD Başkan Trump’ı uzun basın toplantıları nedeniyle çekiştirirken kameralara yakalandı.
Kanada lideri Trudeau, Trump ile görüşmesi nedeniyle Fransa lideri Macron’un resepsiyona geciktiğini ima ediyordu.
Trump da dünkü basın toplantısında Trudeau için ‘iki yüzlü’ dedi ve zirve sonrasında yapmayı planladığı basın toplantısını iptal ederek erkenden ABD’ye dönme kararı aldı.
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