Dedesi aç bıraktı! Bütün ülke ayağa kalktı!

Fotoğraflarda adeta iskelete dönmüş olan kadının büyükbabası tarafından eve kapatılıp uzun süre aç bırakıldığı iddia ediliyor. 16.8 kilograma kadar düşen genç kızın hali görenlerin ağzını açık bırakıyor.

10 sene önce yaşanan olaya ilişkin fotoğrafların ortaya yeni çıkması ve kadının yaşadıklarını itiraf etmesi ise ülkede gündem oldu.

TAMAMEN İYİLEŞTİ

Yerel Kyoto gazetesinde çıkan haberler, kadının polisler tarafından dramatik bir şekilde kurtarıldıktan sonra tamamen iyileşme gösterdiğini iddia ediyor.

Doktorların hastaneye götürüldüğünde kızın durumu için" Ölüme 10 dakika kala" yorumu yaptığı söyleniyor. Şu an 20'li yaşlarında olan kadın şu anda büyük babasının ne yaptığı ve nerede olduğu ile ilgili bilgi vermekten kaçındı.

Kadının son hali... (Solda)