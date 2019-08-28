Dedeağaç’ta göçmen faciası: 6 ölü, 10 yaralı
Türkiye ve Yunanistan sınırı yakınındaki Dedeağaç (Aleksandrupolis) şehri civarında, geçen pazartesi günü, içinde 16 kaçak göçmenin bulunduğu araç hendeğe yuvarlandı.
Kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 7’si ağır olmak üzere 3 kişi ise yaralandı. İlk belirlemelere göre, aracın Bulgaristan vatandaşı sürücüsü, Dedeağaç’ın Lutra köyü dışında bir polis aracının yaklaştığını görünce toprak yola saptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine araç hendeğe yuvarlandı. Sürücü ile yine Bulgar vatandaşı olan yardımcısı yakalandı.
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