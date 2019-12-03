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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

DEAŞ’lı Lisa’nın akılalmaz hikâyesi

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DEAŞ’lı Lisa’nın akılalmaz hikâyesi

İrlanda’da devlet erkânı ile dünyayı dolaşan bir ordu mensubuyken bir anda radikalleşerek terör örgütü DEAŞ’a katılan Lisa Smith’in (38) Suriye hikâyesi sona erdi. Türkiye’nin Suriye’de bir kampta ele geçirdiği Lisa Smith, önceki gün sınırdışı edildiği ülkesinde gözaltına alındı.

TÜRKİYE’nin İrlanda’ya önceki gün iade ettiği DEAŞ mensubu Lisa Smith’in hikâyesi ülkesinde gündemin bir numarasına oturdu. Eski İrlanda Cumhurbaşkanı Mary Robinson ve eski Başbakan Bertie Ahern’in koruma ekibinde görev yapan Smith, DEAŞ’a katılmadan önce seçkin isimlerle birlikte dünyayı dolaştığı, kimileri için rüya gibi bir hayata sahipti. The Irish Sun gazetesine göre Smith, o zamanlar üniforma içindeyken Batı emperyalizmini eleştiren konuşmalar yapıyordu. Smith’in eski hayatıyla bağını kesmesi 2012 yılında başladı. Kadın o yıl bir anda ordudan istifa etti; Müslüman oldu ve ağustos ayında Cezayirli biriyle evlendi. Smith’in dini nikâh kıydığı adamla sadece birkaç hafta sonra boşanması ‘resmi olmayan evliliklere’ alışık olmayan arkadaşlarını şoke etmişti. Çok kısa süre sonra Dublin’de yaşayan bir Iraklı ile evlenen Smith, yeni kocasıyla Türkiye’ye balayına geldi. Smith, balayından kısa süre sonra ikinci kocasından da ayrıldı. Smith’in hayatındaki Suriye perdesi ilk kez 2013 yılında açıldı.

‘DEAŞ’ın Göbbels’i olarak bilinen Amerikalı John Georgelas ile birlikte ilk kez Suriye’ye seyahat eden Smith, hemen ardından Tunuslu Ahmed isimli bir terörist ile evlendi.

DEAŞ’lı Lisa’nın akılalmaz hikâyesi

2014’TE İRLANDA’YA DÖNDÜ

Suriye’ye gidişini saklamayı başaran kadın, önce Türkiye’ye sonra Tunus’a döndü. 2014’te İrlanda’ya geri giden Lisa Smith, Suriye’ye tekrar dönmek için dünyanın çeşitli ülkelerinden DEAŞ mensuplarıyla iletişime geçmeye başladı. Tunuslu Ahmed’den boşanan Smith, daha sonra Suriye’ye dönmeyi başardı.

DEAŞ’lı Lisa’nın akılalmaz hikâyesi

EL HOL’DA KALIYORDU

Smith bu kez Sajid Aslam isimli Pakistanlı İngiltere vatandaşı ile evlendi. Lisa, şu anda iki yaşında olan Rakeya isimli kızının babası olduğu belirtilen Aslam ile mutsuz bir evlilik içindeydi. DEAŞ’a karşı başlatılan operasyonun ardından yakalanan kadın bir süredir terör örgütü YPG’nin gözetimindeki El Hol kampında kalıyordu. Türkiye’nin önceki gün İrlanda’ya iade ettiği Smith, ilk sorgusunda şiddete karışmadığını ve eşinin geçen sene öldüğünü söyledi. Smith’in kızı Dublin’de akrabalarına teslim edildi. Smith, suçlu bulunursa 7 yıla kadar hapis cezası alabilir.

DEAŞ’lı Lisa’nın akılalmaz hikâyesi

‘ÜLKEMDE EPEY ÜNLÜYÜM’

LISA Smith geçen mart ayında CNN’in terör örgütü YPG’nin kontrolünde olan El Hol kampında yaptığı röportaj sırasında muhabire yaklaşarak ‘Ülkemde bir hayli ünlü biriyim’ demiş ve İrlanda’ya geri dönmek istediğini söylemişti. Smith, CNN’e yaptığı açıklamada “Buradaki bütün insanlar terörist değil, hata yapmış sıradan insanlar” demişti. İrlanda’da kovuşturmaya uğramaya hazır olduğunu, ancak hapse girme konusunda kararsız olduğunu belirterek “Zaten burada hapishanedeyim” diye konuşmuştu. Türkiye’nin ele geçirdiği 287 DEAŞ’lıdan biri olan Lisa ve kızı önceki gün ülkelerine yollandı. Türkiye, Suriye’de yakalanan DEAŞ mensuplarını 11 Kasım’da sınır dışı etmeye başlamıştı. Bugüne kadar 13 Alman, 2 Belçikalı, 2 Hollandalı, bir Danimarkalı, bir İngiliz, bir ABD’li ve bir İrlandalı sınır dışı edildi.

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