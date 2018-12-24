DEAŞ'ın insan kaynakları uzmanı yakalandı
Terör örgütü DEAŞ'ın insan kaynakları uzmanı olduğu belirtilen 18 yaşındaki Alman vatandaşı Hamburg'ta tutuklandı.
Alman polisinden yapılan açıklamada 18 yaşındaki Alman vatandaşının sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ için eleman toplayan kişinin yakalandığı belirtildi.
Almanya'nın Hamburg kentinde tutuklanan kişinin, sosyal medya üzerinden polislere yönelik şiddet içeren ayrımcı paylaşımlar yaptığı tespit edildi.
Alman polisi, 18 yaşındaki suçluyu bir süre önce yakın markaja aldı. Terör örgütü DEAŞ'la bağlantısı olduğu kesinleşen zanlı polis operasyonu ile evinde yakalandı.
Polis, suçlunun evinde çok sayıda suç unsuru barındıran belge bulduğunu duyurdu.
2014 yılından bu yana Almanya'dan çok sayıda kişinin terör örgütü DEAŞ'a katılmak için Suriye'ye kaçak yollarla gittiği biliniyor.
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