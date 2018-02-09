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    DEAŞ'ın 'Beatles' hücresinin aranan son iki İngiliz üyesi yakalandı

    Hürriyet Haber
    09.02.2018 - 07:34 | Son Güncelleme:

    Amerikalı yetkililer, terör örgütü DEAŞ militanı olduklarına inanılan iki İngilizin yakalandığını açıkladı.

    Amerikan New York Times gazetesinin haberine göre, Amerikalı yekililer, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin de parçası olduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından yakalanan bu iki İngiliz militanın, Batılı rehinelerin kafalarını keserek onları öldüren ve onlara işkence yapan hücrenin üyeleri olduklarını söylediler.

    34 yaşındaki Alexanda Kotey ve 29 yaşındaki El Şafi El Şeyh isimli iki kişinin, 'Beatles' ismi verilen dört kişilik hücrenin aranan son iki üyesi odukları belirtiliyor.

    BBC Türkçe'nin haberine göre Amerikalı yetkililer bu hücrenin kafasını keserek öldürdükleri Batılı rehine sayısını en az 27 olarak veriyor.

    'Cihatçı John' lakabıyla bilinen Mohammed Emwazi isimli hücre lideri 2015'te Rakka'daki bir insansız hava aracı saldırısıyla öldürülmüştü. Mohammed Emwazi, Batılı rehinelerin öldürüldüğü videolarda yer almıştı.

    Bu videolarda öldürülenler arasında İngiliz yardım görevlileri David Haines ve Alan Henning, Amerikalı gazeteciler James Foley ve Steven Sotloff ile Amerikalı yardım görevlisi Peter Kassig vardı.

    Hücrenin bir diğer üyesi Aine Davis ise geçen yıl Türkiye'de üst düzey bir DEAŞ militanı olma suçuyla yargılandığı davada 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

    Amerikalı yetkililer Alexanda Kotey'in rehinelere işkence ettiğini ve örgüte yeni militan bulmakla görevli olduğunu açıkladı.

    ABD Dışileri Bakanlığı, El Şafi El Şeyh'in ise basınçlı su ile sorgulama, çarmıha germe gibi işkence yöntemlerinin yanı sıra infazla korkutarak psikolojik işkence yapmakla "ün kazandığını" kaydediyor.

    Militanların İngiliz aksanına sahip olmaları nedeniyle hücreye İngiliz pop grubu 'Beatles'ın isminin verildiği belirtiliyor.

    Amerikan New York Times gazetesi, Amerikalı yetkililerin haberleri sır olarak saklamak istediklerini yazdı.

    Militanların aileleri BBC'ye yaptıkları açıklamada, basın kuruluşlarında haber çıkana kadar çocuklarının yakalandığını bilmediklerini söylediler.

    Etiketler: ingiltere
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